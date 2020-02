New Horizons est promu dans deux belles bandes-annonces

Nous le reconnaissons, devenons fous avec Animal Crossing: New Horizons! Après ce grand Animal Crossing Direct qui a eu lieu récemment, nous l’attendons avec impatience le 20 mars 2020 afin de prendre un vol vers l’île paradisiaque et déserte que Tom Nook essaie désespérément de nous vendre. Le fait est que nous savons déjà que Nintendo est très bon en marketing et en promotion, et en un seul coup, ils parviennent à créer un battage médiatique impressionnant au sein de la communauté. Et ils l’ont encore fait avec Deux nouvelles remorques!

Et nous avons deux nouvelles vidéos promotionnelles, bref, oui, mais agréable de pouvoir le faire. Les deux ont été publiés par Nintendo Japan mais, quelques heures plus tard, il a également été publié par la chaîne YouTube de Nintendo Spain. Dans le cas du japonais, cela montre toutes les activités que nous pouvons faire sur notre île bien-aimée, de la pêche à la recherche de fossiles, en passant par l’arrosage de nos semis, tout un monde de calme! Et c’est le calme qui diffuse la bande-annonce publiée par le siège espagnol du Grand N, car elle montre l’île elle-même et comment l’environnement change en fonction de la météo et de la saison. Voici les remorques!

Qu’est-ce qui vous met l’eau à la bouche rien qu’en le regardant? Nous mourons également pour l’arrivée du 20 mars 2020 pour profiter (et concevoir) notre île sur Nintendo Switch grâce à l’arrivée d’Animal Crossing: New Horizons.

