New Horizons est très réaliste quand il s’agit d’aller aux toilettes

Bien que vous ayez toujours été en mesure de vous asseoir sur les toilettes, il a maintenant une fonction et c’est exactement ce que vous pouvez imaginer.

Dans Animal Crossing: New Horizons, il existe des centaines d’options décoratives et d’objets avec lesquels vous pouvezmaisonvaca la maison de vos rêves, bien que de nouvelles mécaniques introduites dans ce cinquième volet principal de la sérieles règles changentconcernantquelques meubles, est le cas dutoilettesqui ont maintenant une fonction importante.

En plus d’être un détail réaliste, il est très utile de protéger les ressources de votre île.Maintenant, n’importe quelle île ou île peutmanger des fruitspour avoirforce supplémentairequi vous permet d’effectuer des tâches telles que la transplantation d’arbres à l’aide d’une pelle ou la rupture de roches. Il est possible de remplir un marqueur avecjusqu’à dix unités d’alimentationpour exécuter des coups forts consécutifs mais, et si le joueur ne veut plus utiliser cette force brute et décide de se défaire de ce qu’il a mangé? Vous l’avez deviné, seulementJe vais devoir aller aux toilettes.

Des vidéos d’utilisateurs circulent sur les réseaux sociaux découvrant cette fonction particulière qui constitue un détail réaliste et très utile lorsqu’il s’agit de protéger des ressources précieuses comme les rochers qui existent sur les îles.

Animal Crossing: New Horizons a frappé le marché vendredi dernier20 marscomme uneexclusif à Nintendo Switch. Nous vous rappelons que le jeu a déjà battu des records de ventes et que nous avons répertorié quelques conseils utiles pour ceux qui commencent leur vie sur les îles désertes de Nook Inc. Pour en savoir plus sur ce jeu, vous pouvez consulter l’analyse d’Animal Crossing: New Horizons dans 3DGames .

