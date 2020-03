New Horizons est trop froid pour vous en parler

Capture d’écran: Nintendo

Face it: Animal Crossing: New Horizons est un jeu ennuyeux.

Là. Je l’ai dit. Je suis désolé, mais c’est vrai. Oui, vous êtes le suzerain de facto d’une île privée regorgeant d’adorables animaux bavards. Sur le papier, c’est un rêve devenu réalité.

Mais, en réalité, le simulateur de vie de Nintendo est un cauchemar exaspérant. Chaque minute passée avec New Horizons est un exercice de patience. L’inventaire se remplit toujours. Les ressources se tarissent toujours. Et sérieusement, combien de fois pouvez-vous lire la ligne «J’ai attrapé un bar! Non, attendez, c’est au moins un C +! ” sans perdre la tête? (Réponse: zéro.)

Mais il existe plusieurs façons de rendre le jeu légèrement moins ennuyeux. Pour certains joueurs, ces petits trucs pourraient être évidents. Pour d’autres, peut-être pas. New Horizons ne fait pas vraiment un excellent travail pour expliquer ses diverses subtilités.

Par exemple, saviez-vous que vous pouvez appuyer sur A pour accélérer la fabrication? De plus, quand il s’agit de couvrir des trous dans le sol, vous n’avez pas besoin d’équiper votre pelle. Appuyez simplement sur Y et votre villageois enlèvera de la saleté dessus. Le bouton B, quant à lui, a deux utilisations cachées. Vous pouvez appuyer dessus pour accélérer le dialogue (le texte New Horizons se déplace à la cadence lente de la vie insulaire). Ou vous pouvez le maintenir enfoncé pour courir autour de votre petit cay.

Ensuite, il y a les systèmes inexplicablement vexants. La plantation d’arbres en est un grand. Quand il s’agit de faire pousser un bosquet, vous ne pouvez pas placer les racines les unes à côté des autres. Mais New Horizons ne vous le dira pas (sauf si je tape B trop vite et saute ce texte). Cela vous permettra de placer deux gaules adjacentes. Cela peut prendre un jour ou deux avant de réaliser que vos arbres ne poussent pas. Ensuite, vous devez déraciner la moitié d’entre eux et replanter les jeunes plants afin que chacun ait au moins un endroit «d’espace libre» pour grandir. Ethan Gach de Kotaku a comparé Animal Crossing au «travail». Pire. C’est un travail bien rempli.

Les piqûres d’insectes sont également irritantes, si elles ont moins d’impact sur le gameplay réel. Lorsque vous êtes attaqué par les insectes indigènes de votre île – disons, une horde de guêpes – votre visage se gonfle. Cela ne vous empêche pas de faire vos corvées d’Animal Crossing, mais cela vous donne l’air plutôt idiot. Il n’y a qu’un seul remède: la médecine. Le truc, c’est que vous ne commencez pas par la recette. Et vous ne pouvez pas vous l’approvisionner dans la tente des services aux résidents. Au contraire, vous pouvez trouver la recette en parlant à l’un des résidents de départ de votre île pendant que vous souffrez d’une piqûre d’insecte. (Avant d’apprendre cela, ma solution de contournement était vestimentaire: je porterais simplement le masque pour les yeux Tom Nook pour couvrir toute inflammation.) Si vous n’êtes pas un membre grégaire des citoyens de votre île, désolé. Bonne chance avec ces bouchées!

Si vous avez d’autres astuces dans votre manche, faites le moi savoir. J’aimerais profiter de ce rêve, s’il vous plaît.

