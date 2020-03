New Horizons est un adorable tutoriel sur la dette

Capture d’écran: Nintendo

Le mot «dette» m’a toujours touché une corde sensible – le genre que vous entendez quand un enfant claque sur les touches d’un piano à queue qui n’a pas été réglé depuis deux décennies. Le terme même me fait grincer des dents. Qu’il s’agisse d’un paiement pour une voiture ou d’un prêt étudiant, l’idée d’être endetté m’a effrayé quand j’étais enfant. J’ai fondamentalement grandi avec l’idée que la dette était absolument effrayante, et avoir quoi que ce soit qui pèse sur moi autre que peut-être une hypothèque me submergerait de difficultés financières pour toute ma vie d’adulte. Je suppose que mes parents doivent remercier d’avoir allumé ce genre de feu sous mes fesses, mais je peux aussi remercier un petit jeu appelé Animal Crossing d’avoir attisé une flamme d’anxiété d’endettement qui est maintenant devenue une torche éternelle.

Ma relation avec Animal Crossing est à la fois amoureuse et haineuse. C’est un jeu innocent où vous simulez vivre dans une utopie de bande dessinée où votre seul travail est de pêcher et de récolter des plantes contre rémunération pendant que vous agrandissez votre maison et votre cercle social. Les objectifs étaient simples, la mécanique encore plus facile. Mais les vrais défis du jeu résidaient dans son aspect financier étrangement complexe. Vivre dans cette utopie animale a ses coûts, et caché sous son monde d’adorables PNJ anthropomorphisés est un complot sinistre pour voler le joueur de son évasion et le faire participer à la corvée, à l’anxiété et au labeur de la vie réelle.

J’ai d’abord découvert Animal Crossing pour le GameCube à l’âge de 10 ans, à un moment de ma vie où j’économisais déjà chaque centime que j’avais en rêvant d’acheter un jour ma première voiture. Dès le départ, le jeu m’a plongé dans une situation très similaire, sauf de manière virtuelle mignonne: au début du jeu, vous, le joueur, vous donnez une maison et un terrain qui vous appartient – et dans le même souffle , on vous dit que vous devez 20 000 $ en prêts hypothécaires sur votre terrain. Moi, dix ans, j’étais sidéré. Je n’ai pas demandé ce terrain. Aurais-je pu choisir une propriété moins chère? Le monde entier était-il comme ça? Qui était ce Tom Nook, et pourquoi lui donnais-je tout mon argent pour simplement exister ici? Qu’est-ce que c’était que des “cloches?” Comment étais-je censé payer ça?

Malgré le fait que ma dette immédiate envers mon nouveau propriétaire de raton laveur était agaçante, j’ai continué. Bien que ma dette virtuelle ne soit pas réelle et que j’aie pu appliquer mes habitudes de dépenses réelles dans mon gameplay, l’angoisse que j’ai ressentie en jouant au jeu était très réelle. J’ai économisé mon argent (dans ce cas «cloches») à gauche et à droite. Mon avatar est resté dans les mêmes vêtements dans lesquels j’ai commencé pendant des mois jusqu’à ce que je puisse rembourser ma première hypothèque. Je n’ai même pas acheté d’ensembles assortis pour ma maison ou de nouveaux gadgets qui ne m’étaient pas nécessaires pour passer au niveau supérieur. À l’arrière de ma tête, je ne pourrais pas vraiment jouer le jeu tant que je ne devrais absolument rien à M. Nook.

Il s’avère que pêcher avec une tige en bois fragile faite de brindilles et secouer quelques pommes sur des arbres était un plan d’affaires assez lucratif pour cette vie virtuelle simple. C’est ce que j’ai fait – pendant des heures et des heures. Tout comme le rêveur américain, mon joueur se réveillait, allait pêcher et récolter des fruits, se rendait au marché de la ville et mettait en gage tout ce qu’il avait dans ses poches ce jour-là afin de rassembler ma location virtuelle. Ensuite, je mettrais tous leurs gains sur un compte d’épargne juste pour faire la même chose le lendemain dans l’espoir de sortir un jour des sous-dettes que le jeu ne cessait de me surcharger.

Les choses sont devenues encore plus complexes lorsque Animal Crossing: City Folk de Wii a introduit le concept des taxes dans ce monde aux couleurs pastel. Bien sûr, cela n’a été reconnu que comme un paiement envoyé aux joueurs dans le cadre d’un package DLC, mais quand même: Taxes? Je n’avais même pas de travail. Pourquoi diable ces animaux paient-ils des impôts? Malgré tous les maux de tête que ce jeu m’a donné, je le jouais pendant des heures avec mes amis. Mais pendant qu’ils achetaient de nouveaux vêtements, des coiffures et des articles de maison de luxe, j’agrandissais ma propriété et économisais la moindre cloche possible. Ou pour le dire autrement: alors que mes amis appréciaient réellement le jeu, j’ai fait de mon avatar un esclave numérique. On peut dire que cela a finalement payé, car au moment où ils s’ennuyaient à faire et à acheter les mêmes choses tout le temps, je sortais juste de ma panique de la dette et creusais dans tous les inventaires commerciaux et les ensembles d’articles assortis. Mes étranges habitudes financières sont arrivées à prolonger mon plaisir réel du jeu, bien au-delà de mes amis – du moins, selon la façon dont vous définissez le «plaisir».

Avec tout cela à l’esprit, vous ne pouvez qu’imaginer à quel point j’ai fébrilement attaqué mon hypothèque de 50 000 $ dans le nouvel Animal Crossing de Switch: New Horizons. Ce n’est pas toujours simple avec les Nooks: cette fois, le payeur / joueur est initié à une option alternative de paiement initial pour se perdre également, sous la forme de Nook Miles. Dès le départ, le jeu vous présente des options pour devenir un membre premium de Nook Mileage, ainsi que de meilleures façons de financer votre maison après votre déménagement sur son île déserte idyllique. Et alors que je pensais que vivre la vie au milieu de l’océan pourrait être un peu plus simple que les jeux précédents, Tom Nook a en quelque sorte trouvé un moyen de me faire payer pour vivre hors d’une tente. Tant d’années après avoir établi ma relation amour-haine avec ce joyeux petit uber-capitaliste, j’y reviens, jouant avec deux formes de monnaie et vivant dans une association de propriétaires sur le thème d’Animal Crossing (l’académie Happy Home insidieusement joyeuse ) que je n’ai pas choisi volontairement. À tout le moins, Animal Crossing m’a aidé à consolider mon mépris absolu pour les HOA, et j’espère que j’éviterai d’en vivre jusqu’à mon dernier jour.

Animal Crossing a été mon introduction à de nombreuses réalités du fonctionnement du monde. Ce même réalisme a également détruit mes stratégies de jeu pour tout autre jeu vidéo à l’avenir: j’ai amassé des ressources et de l’argent comme s’il se démodait, toujours en attente du déclenchement du prochain prêt – et j’ai même reflété le même comportement dans la vie réelle. J’économise mon argent comme si j’avais une tente à payer, même maintenant. Mes parents ont joué un grand rôle dans mes habitudes de dépenses, bien sûr. Mais en grandissant, ne voulant pas être sous la coupe de «l’homme» (raton laveur, peu importe), cela m’a empêché de dépenser par mes moyens, et a gardé, non seulement moi, mais mon portefeuille en ligne. Cela n’a peut-être pas toujours été parfait pour mon bien-être, mais le jeu a tenu à distance le spectre terrifiant de l’accumulation de dettes. Je peux dire avec plaisir que j’ai transmis mes anciens jeux Animal Crossing à mes jeunes frères, afin que la prochaine génération puisse comprendre la véritable difficulté d’être financièrement endetté envers un raton laveur magnat de la propriété virtuelle.

