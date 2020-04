New Horizons et le déballage de leur fan de 88 ans

À la mi-mars, nous vous avons écrit sur les détails que Nintendo avait avec un fan de la saga Animal Crossing de, actuellement, 88 ans et avec environ 4000 heures de jeu à la livraison de Nintendo 3DS (Nouvelle feuille). Comment? Simple, mais pas pour eux moins attachant ou larmoyant, baptisant l’un des voisins d’Animal Crossing: New Horizons comme Audie, surnom que notre protagoniste, Audrey, a décidé de choisir dans New Leaf. Après cela, la communauté des joueurs a décidé de démontrer, une fois de plus, la solidarité qui nous entoure, en lançant une campagne de soutien avec laquelle ils ont levé des fonds pour donner à Audrey un Nintendo Switch avec son jeu correspondant afin que vous puissiez profiter du dernier épisode de cette franchise bien-aimée. Eh bien, voici maintenant votre … déballage!

Et c’est qu’Audrey elle-même était en charge de nous montrer la console et le jeu dans un magnifique vidéo de plus d’une demi-heure au cours de laquelle, à titre déballage, présente le pack complet répondre, à son tour, à divers des questions de la communauté recueillie par son propre petit-fils. Bien sûr, nous pouvons être calmes, promet notre bien-aimée protagoniste, même si elle est excitée par ce nouvel épisode et tout ce qu’elle apporte, de ne pas abandonner son jeu 3DS (elle ne se pardonnerait pas de perdre ses jolies fleurs). Ensuite, nous vous laissons avec la vidéo en question:

