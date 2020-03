New Horizons fait son apparition au PAX East

Récemment, nous vous avons annoncé que Nintendo serait présente au PAX East 2020, l’un des plus grands salons du jeu vidéo organisé chaque année aux États-Unis. Et non seulement cela, mais aussi garanti l’apparence stellaire d’Animal Crossing: New Horizons avec une démo et un stand inspiré par le titre à grande échelle. Voilà pourquoi les réseaux sociaux ont été remplis de images et vidéos dudit stand, Et dans NextN, nous voulions compiler ce contenu multimédia!

Animal Crossing: New Horizons, à PAX East 2020: le plan de colonisation dans les îles désertes devient réalité!

Pour commencer, et comme vous pouvez le voir ci-dessus, Nintendo a téléchargé une vidéo sur YouTube montrant le stand: a expérience à grande échelle de ce qui nous attend dans le prochain titre de la saga Animal Crossing, qui était accompagné de plusieurs terminaux pour tester une démo de ce jeu. Bien sûr, Tom Nook, Canela et Totakeke sont passés par là pour prendre des photos avec les participants et profiter de ce que nous pouvons faire sur une île déserte, comme la marche ou la pêche.

Tom Nook pêche 👀 #PAXEast pic.twitter.com/FvISuMePFu

– ACPocketNews (@ACPocketNews) 27 février 2020

Isabelle fait toujours de son mieux 👏🏼💖 #ACNH #PAXEast pic.twitter.com/r8hDMbb97G

– Jack🔜PAX !! 🌸🐸☂️ (@Ordinary_Ram) 1 mars 2020

D’autre part, Nintendo a donné à tous les participants qui voulaient un épinglette commémorative de l’événement, dans laquelle Cinnamon apparaît avec la tenue qu’elle portera dans Animal Crossing: New Horizons, et les participants ont confirmé avec des vidéos les grande demande qu’il avait. Cependant, il était également possible d’en acheter plus marchandisage du titre, des t-shirts aux pulls molletonnés.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !! #Isabelle #Pin #IsabellePin #AnimalCrossing #NewHorizons #PAXEast # PAXEast2020 pic.twitter.com/043JoIgx6Y

– SonicCrafterKing @ PAX East (@SCrafterKing) 29 février 2020

Voici le produit exclusif # PAXEast2020 #nintendo #AnimalCrossingNewHorizons! Devants et dos. #animalcrossing #PAXEast #ACNH pic.twitter.com/4znnk5DMT3

– alGalick Gun Gwen @ PAXEAST✨ (@pastelgothicc) 27 février 2020

Le stand a excité beaucoup de fans de la saga en raison de la réalisme élevé, même ayant projections qui simulent le mouvement des rivières et des vagues de la mer, attendant le lancement d’Animal Crossing: New Horizons 20 mars 2020 être plus agréable

Le stand #AnimalCrossing à #PAXEast est tellement mignon !! pic.twitter.com/dQNH8PHJTq

– The Mommy Gamers PAXEast2020 (@TheMommyGamers) 27 février 2020

Que pensez-vous du stand Nintendo inspiré par Animal Crossing: New Horizons? Souhaitez-vous en voir un comme celui-ci pour votre pays? Comme toujours, nous vous lisons dans les commentaires et les réseaux sociaux!

