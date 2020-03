New Horizons limitera le nom de votre île

Le 20 mars approche à grands pas et … que se passe-t-il ce jour-là?, Le 32e concours international de Tango? Non, eh bien… aussi, mais ne me lisez pas… je suis venu vous parler Animal Crossing: New Horizons, le prochain titre de franchise qui arrivera sur Nintendo Switch dans un peu plus de deux semaines. Et comme le jour de son lancement approche, plus le volume de nouvelles liées à ce titre est grand. Si vous faites quelque chose, nous avons parlé d’une démo jouable, disponible dans le PAX East 2020, maintenant nous vous apportons de nouvelles informations concernant les noms des îles et leurs limites.

Et est-ce que le profil Twitter de Tom Nook pour le Royaume-Uni (qui devient le compte officiel d’Animal Crossing sur ce territoire) a révélé, via un tweet, que les noms de les îles dans Animal Crossing: New Horizons ils ne peuvent pas dépasser 10 caractères en aucun cas. Ensuite, nous vous laissons la publication en question afin que vous puissiez la vérifier de première main.

Guide escapade ③

Avez-vous déjà voulu nommer une île? Nous recueillerons des suggestions de noms d’îles auprès de nos participants au forfait escapade. Il n’est jamais trop tôt pour commencer à réfléchir à des idées de 10 caractères ou moins! pic.twitter.com/kJiCaStzBo

– Tom Nook UK (@AC_Isabelle) 4 mars 2020

Que pensez-vous de la limite de 10 caractères pour le nom de Animal Crossing Islands: New Horizons? Assez? Cela vous semble trop court pour votre imagination infinie? Dans tous les cas, de NextN, nous espérons que cette limite est suffisante pour le nom avec lequel vous souhaitez baptiser votre île.

