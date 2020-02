New Horizons montre la personnalisation du villageois

Le battage médiatique derrière Animal Crossing: New Horizons est même pénible pour les plus grands fans de la saga (et aussi pour nous, qui meurent d’envie de la jouer). Soit à cause du calme que ce jeu transmet et plus précisément de celui que l’île elle-même va transmettre, soit à cause des activités qui peuvent se faire soit à cause de la beauté qui est graphiquement et visuellement, tout indique que ce nouvel épisode aura un succès excessif . Nintendo a également récemment partagé deux vidéos où ils apprennent comment le joueur peut aller un peu plus loin en termes de personnalisation.

Plus précisément, nous parlons de la personnalisation de notre personnage. Si vous vous souvenez des livraisons précédentes, nous n’avons pas pu choisir le physique du villageois, car Fran, un adorable chat qui apparaît dès que nous commençons le jeu avec nous dans les transports en commun que nous utilisons, nous pose une série de questions qui n’ont rien à voir avec l’apparence d’une personne, et Notre physique sera l’un ou l’autre selon nos réponses. Dans Animal Crossing: New Horizons, Nintendo veut que nous choisissions enfin comment nous voulons être au début du jeu, y compris la couleur de la peau, la coiffure, les yeux, la bouche, le nez … C’est la première de ces vidéos partagées par le compte de Animal Crossing Spain sur Twitter!

Processus d’inscription ②

Au comptoir, ils vous demanderont votre nom et votre date de naissance et ils prendront une photo pour votre passeport. Ils vous donneront tout le temps dont vous avez besoin pour que vous sortiez parfait, ne vous inquiétez pas! #ACNH pic.twitter.com/tVa0rXSmUR

– Tom Nook ES (@AC_Canela) 26 février 2020

Comme si cela ne suffisait pas, nous avons également la possibilité de changer d’apparence quand on veut, Oui oui! C’est grâce à un miroir que nous aurons à notre disposition dans notre propre maison. Dans les jeux précédents, cela ne pouvait pas être fait, nous ne pouvions même pas choisir notre coiffure, qui était l’une ou l’autre en fonction de la coupe faite par le caniche Marilín, un adorable coiffeur qui nous a également posé une série de questions (bien que celles-ci aient plus à voir avec le physicien). Ceci est la deuxième vidéo!

Si même si votre apparence ne vous convainc pas complètement, vous pouvez la changer une fois que vous vivez sur l’île, non? Avec juste un miroir ou une coiffeuse, vous pouvez changer de style quand vous le souhaitez! ♪ #ACNH pic.twitter.com/AXJGbdYYlB

Voir aussi

– Tom Nook ES (@AC_Canela) 26 février 2020

Qu’en penses-tu? Entre pouvoir créer des rivières et des cascades, faire des hauteurs, et ainsi personnaliser l’île et aussi notre personnage quand on veut, il est évident que les capacités créatives de chaque joueur laisseront notre tête lorsque nous jouerons à Animal Crossing: New Horizons. Quelle envie d’arriver le 20 mars!

Connexes