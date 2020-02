New Horizons Nintendo Direct prévu pour jeudi

Le prochain Nintendo Direct est prévu pour ce jeudi 20 février et se concentrera exclusivement sur le prochain Animal Crossing: New Horizons. Ce son que vous venez d’entendre est celui des fans d’Animal Crossing du monde entier qui poussent un soupir de soulagement collectif.

Nintendo a tardé à publier des informations officielles sur Animal Crossing: New Horizons depuis son retard de l’année dernière. C’est un peu bizarre, car le jeu Switch sort dans un peu plus d’un mois. En tant que tels, les fans de la série de construction de villes, de décoration intérieure et de schmoozing animal ont pris les choses en main. Cela s’est manifesté le plus récemment dans l’analyse de plusieurs images d’autocollants à basse résolution répertoriées sur la vitrine HMV en ligne avant qu’elles ne disparaissent finalement.

Le tweet annonçant cette semaine Nintendo Direct a enregistré 4 000 likes en seulement deux minutes, et à ce jour, il en compte plus de 35 000. C’est incroyable qu’un jeu aussi calme et relaxant qu’Animal Crossing puisse inspirer ce genre de ferveur. Espérons que les 25 minutes de nouvelles informations promises suffisent à rassasier les fans jusqu’au lancement de New Horizons le 20 mars.

Pour en savoir plus sur Animal Crossing: New Horizons:

.