New Horizons parvient à battre plusieurs records au Royaume-Uni après ses débuts

Le titre Nintendo Switch est devenu le titre le plus vendu sur la console.

Animal Crossing: New Horizons est venu comme un rayon de lumière en période d’obscurité. Jusqu’à 20 000 personnes ont demandé à Nintendo d’avancer la sortie de ce titre Switch très attendu, il était donc normal qu’il soit très bien accueilli. De plus, cette livraisona réussi à vendre plus d’exemplaires au Royaume-Uni dans sa première semaine de vieque tous les précédents Animal Crossings ensemble.

New Horizons est le volet le plus vendu de la sérieCela est indiqué par le portail GameIndustry, qui déclare que le jeu Nintendo a déjà réussi à être lancé3,5 fois plus grand que Animal Crossing: 2013 New Leafsur Nintendo 3DS, le dernier opus de la série avant New Horizons. Il a également battu le record du jeu individuel le plus vendu sur Nintendo Switch, bien que si nous ajoutons les ventes de Pokmon Sword et Pokmon Shield, ils continueront de dominer le Royaume-Uni.

Mais ce n’est pas tout, ces chiffres n’ont pris en compte que le nombre de ventes physiques, et on calcule queles ventes numériques ont probablement été encore plus élevéesEn raison de la récente crise causée par le coronavirus, mais Nintendo ne partage pas ces chiffres de vente. Doom Eternal a été l’autre grand succès de la semaine débutant au n ° 2.

Animal Crossing: New Horizons

Doom: Eternal

Call of Duty: Modern Warfare

FIFA 20

Mario Kart 8: Deluxe

Grand Theft Auto 5

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Forza Horizon 4

Crash Team Racing: Nitro-Fueled

Red Dead Redemption 2

Les ventes de jeux vidéo ont grimpé en flèche cette semaineLa chose surprenante à propos de ces données est l’augmentation significative des ventes physiques qui a eu lieu cette semaine au Royaume-Uni.475 000 jeux physiques ont été vendus, trois fois plus que la semaine précédente. La demande de jeux vidéo a énormément augmenté après le déclenchement de la pandémie de COVID-19, les mesures de quarantaine envisageant une distanciation sociale pour empêcher la propagation du virus.

Qu’est-ce qui rend cet épisode d’Animal Crossing si spécial? Notre partenaireDayoscriptIl a écrit un article sur la façon dont New Horizons brouille les frontières entre hardcore et casual. Vous pouvez également consulter notre revue Animal Crossing New Horizons pour découvrir ce que ce nouveau jeu Nintendo coloré a à offrir.

