New Horizons permet de transporter des sacs en papier sur la tête

On continue avec Animal Crossing: New Horizons. Et, l’expérience nous apprend qu’à partir de ce jour de son lancement sur Nintendo Switch, le 20 mars 2020, le réseau de réseaux sera un foyer de nouvelles, cela fait un moment, par rapport au dernier titre de la célèbre franchise cadrée dans le genre des simulateurs sociaux appartenant à ceux de Kyoto. Il y a peu de temps nous vous informions sur les limites des personnages qui porteront les noms de leurs îles, maintenant le truc c’est du papier … des sacs en papier!

Et c’est que l’utilisateur de twitter Daan Koopman a partagé un message dans lequel il montre un curieux complément dont nous pouvons équiper notre personnage pour que… il ne perde pas la tête! Aimeriez-vous avoir une sorte de complément avec lequel symboliser ces jours sombres où la tristesse et la désolation envahissent votre être tout entier? Voulez-vous passer inaperçu? ou vous n’avez tout simplement pas envie de vous coiffer. Alors cette nouvelle vous plaira, car le complément auquel nous nous référons n’est autre qu’un sac en papier à utiliser dans nos têtes non protégées. Et comme il n’y a pas de meilleure façon de mettre un visage, ou un sac, à cela ajouté, nous vous laissons avec le tweet en question afin que vous puissiez le voir de vos propres yeux:

Maintenant… il y a une capture d’écran que je voulais partager. Une capture d’écran qui détruira tout le tissu de votre être. Êtes-vous prêt? Es tu? D’accord… il y a un couvre-chef de sac en papier. #AnimalCrossingNewHorizons #NintendoSwitch pic.twitter.com/zNrIaSZl3y

– Daan Koopman (@NintenDaan) 5 mars 2020

Comme vous pouvez le voir, Animal Crossing: New Horizons ne manquera pas un seul détail. Il convient de mentionner le soin et le dévouement avec lesquels chaque nouvelle idée ou proposition jouable a été exprimée. Cependant, si nous prêtons attention à la symbologie qui est généralement donnée pour porter un sac sur la tête (tristesse et dépression), nous espérons que si vous souhaitez le porter, c’est à cause d’un caprice et du plaisir.

