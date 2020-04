New Horizons possède un œuf de Pâques à l’ombre

La dernière mise à jour pour Animal Crossing: New Horizons il a introduit plusieurs changements intéressants concernant les événements et les nouvelles options de jeu. Parmi tous, l’un des plus remarquables (sinon le plus) est le retour de l’extravagant Ladino et avec lui le nouvelle galerie d’art au musée. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Ladino est un vendeur de rue axé, avant tout, sur la vente de peintures et de sculptures de certains des artistes les plus célèbres et les plus importants de l’histoire. Cependant, si nous ne faisons pas attention lors de l’achat de l’une de ces pièces exclusives, nous pouvons être trompés et être littéralement trompés, étant une imitation au lieu d’un véritable travail que nous finissons par prendre. Dans ce cas, Socrate ne l’acceptera pas de notre part (même si nous aurons quelques kilomètres pour rendre la trahison moins douloureuse). Cependant, certaines de ces œuvres d’imitation cachent également un mystère sombre et sombre …

Tout n’est pas aussi agréable ou innocent dans Animal Crossing: New Horizons qu’il n’y paraissait

Pourquoi disons-nous que les fausses peintures de Ladino cachent parfois le sombre secret? Parce que, comme on peut le voir grâce à la youtuber AbdallahSmash026, ces images changeront leur apparence en fonction du moment où nous les observerons. Exactement, nous parlons de peintures fantomatiques qui, selon que nous les regardons de jour ou de nuit, auront une position ou une autre. Par exemple, la boîte La fille à la perle, par le peintre hollandais Johannes Vermeer, il a les yeux ouverts ou fermés selon l’heure à laquelle nous l’observons (les yeux fermés sont la caractéristique qui indique que l’œuvre est fausse lors de l’achat, tandis que la peinture originale est ouverte), comme vous pouvez Observez ci-dessous dans la vidéo AbdallahSmash026:

Voir aussi

Nous n’avons pas encore osé ajouter une de ces peintures à notre collection, et nous n’avons pas pu vérifier si elles ont toutes cet œuf de Pâques si… particulier, nous vous invitons donc à regarder le vôtre et à nous dire si vous avez fait peur. et de mauvaises vibrations avec. Et rappelez-vous, soyez très prudent avec ce que Ladino nous offre!

Source

Connexes