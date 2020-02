New Horizons pourrait avoir des achats internes dans le jeu

Il en reste de moins en moins pour le 20 mars, jour marqué sur le calendrier par de nombreuses personnes comme l’arrivée de Animal Crossing: New Horizons, le nouvel opus de la célèbre franchise de jeux sociaux Nintendo et le premier à pénétrer sur le territoire de la console hybride, après être passé par les précédentes plates-formes de bureau et portables, et même les appareils mobiles, dans la plupart des cas avec assez bonne acceptation par le public, d’où la grande attente qui s’éveille cette fois. Cependant, comme cela se produit toujours avec les grands jeux depuis longtemps, vous regardez à la loupe chaque nouvelle information qui en sort, réveillant l’animosité dans de nombreux cas, il suffit de voir le cas de Pokemon Sword and Shield et un peu aussi celui de Ce New Horizons, rien d’autre à retenir lorsque la société de Kyoto a abandonné qu’elle n’aura pas de stockage cloud, ou que seule l’habitabilité d’une île sera autorisée par compte utilisateur.

Maintenant, c’est au tour d’autres informations qui peuvent faire la queue, surtout si elles sont prises dans l’abstrait, et selon le profil créé pour le jeu sur le site de Nintendo America, il y aura des achats internes, le fameux achats de jeux, comme vous pouvez le voir. Il faut dire que c’est une formule quelque peu générique, qui est utilisée à la fois pour des jeux gratuits -payer pour gagner-, et pour l’achat de petits détails cosmétiques dans une boutique virtuelle dans le jeu -comme dans le cas de Super Smash Bros Ultimate et de nombreux autres jeux triple A pendant quelques années – ou dans le cas de futurs services d’abonnement, DLC ou Season Pass possibles – une autre possibilité relativement fréquente. Dans tous les cas, nous devrons attendre une déclaration officielle qui précise avec quelle option nous allons rester dans cet Animal Crossing.

