New Horizons pourrait enregistrer des informations dans le cloud à l’avenir

Après le filtrage de la boîte Animal Crossing: New Horizons en Allemagne, et il est devenu connu que le jeu ne vous permettra pas de transférer des informations vers un autre Switch, Nintendo a publié une déclaration officielle sur sa page japonaise à propos de ce détail, où ils mentionnent que Ils envisagent d’autoriser les joueurs à effectuer une sauvegarde cloud à l’avenir.

Pour le moment, Nintendo n’a pas confirmé si la possibilité de créer une copie des informations dans le cloud grâce au service Switch Online sera une possibilité, mais il semble qu’ils travaillent pour en faire une réalité. Cependant, nous devrons attendre un peu pour voir cette fonctionnalité intégrée dans New Horizons.

“Bien que ce jeu ne soit pas compatible avec la fonction d’enregistrement dans le cloud de Nintendo Switch Online, nous envisageons d’autoriser ce logiciel à utiliser la fonction de sauvegarde pour enregistrer des données pour ceux qui sont membres de Nintendo Switch Online en tant que fonctionnalité unique. en cas de panne du logiciel. perdu ou volé. “

Pour le moment, New Horizons n’aura aucun moyen de transférer des informations entre les systèmes, par exemple, de votre Switch normal à votre Switch Lite. De même, vous ne pouvez créer qu’une seule île par compte. Bien qu’un seul jeu offre suffisamment d’heures de divertissement et qu’il puisse être quelque peu difficile d’équilibrer plus d’une île en même temps, il n’est jamais inutile d’ajouter des options comme celle-ci.

Via: VGC

.