New Horizons présente la bande-annonce “A votre rythme”

Le 20 mars 2020, nous commencerons une nouvelle vie sur une île déserte grâce à Animal Crossing: New Horizons, le prochain titre de cette franchise de longue durée qui est né en N64 et qui, pendant toutes ces années, a gagné une bonne légion de followers. Ainsi, comme le lancement est déjà très proche, Nintendo met toute la viande sur le gril pour que les joueurs puissent vivre la vie qu’ils ont toujours voulu, et c’est pourquoi cela nous montre plusieurs des possibilités que nous aurons dans ce jeu grâce à un nouveau trailer.

Animal Crossing: New Horizons nous laisse dans notre dernier trailer

À ce stade du jeu, il est plus que clair que Animal Crossing: New Horizons nous donne de nombreuses opportunités pour créer notre vie idéale, comme nous pouvons le voir dans la dernière bande-annonce qui a été partagée à travers les réseaux sociaux du Grand N. Ainsi, dans cette vidéo d’environ 30 secondes, nous voyons un commerce plus que traditionnel dans la saga, celui des Handy Sisters, et plusieurs types d’articles avec lesquels nous pouvons le faire (oui, comme nous le voyons, maintenant le Store est un menu, contrairement aux jeux précédents, où on ne nous proposait qu’une quantité limitée d’articles par jour). De plus, nous pouvons également voir comment la roulotte décore sa maison comme elle le juge pratique, mais aussi comment elle crée son propre design et comment elle le place sur les murs. Sans aucun doute, celui qui n’a pas la maison de ses rêves, c’est parce qu’il ne veut pas (ou parce qu’il n’a pas de baies car il a dû tout donner à un certain raton laveur qui possède plus qu’une grande entreprise …)! Et vous, souhaitez-vous décorer votre nouvelle maison idéale dans ces îles désertes?

