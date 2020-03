New Horizons présente les options de personnalisation de l’île dans une nouvelle vidéo

La vidéo montre les outils et les options que nous aurons pour créer l’île de nos rêves.

Avez-vous hâte à Animal Crossing: New Horizons? Avec seulement une semaine avant la première du nouveau jeu de la série pourNintendo Switch, Big N a publié une courte vidéo consacrée auxoptions de personnalisation de l’îleintroduit par cette tranche.

De cette façon, Nintendo nous invite àcréer notre propre paradis sur une îleque nous pouvons modifier à volonté. En équipant notre casque de chantier – la sécurité passe avant tout – Animal Crossing: New Horizons nous permet de construire l’île que nous voulons avec des outils pourmouler le sol et construire des routesse promener tous les jours.

Cette vidéo aussinous montre comment décorer les paysages insulaires à l’extérieur, créant des environnements extérieurs très variés, avec une liste d’objets qui comprend de telles œuvres extravagantescomme les kaijus, les mèches géantes ou les manèges forains. Un monde de possibilités, ou plutôt une île, quiêtre disponible le 20 mars prochain.

Si tu veuxen savoir plus sur ces mécaniques, et plongez dans le reste des éléments du jeu Nintendo, jetez un œil à nos dernières impressions d’Animal Crossing: New Horizons. Et n’oubliez pas de consulter les 50 jeux les plus attendus de 2020 pour savoir tout ce qui nous attend.

