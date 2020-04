New Horizons recréé par un fan

Qui d’autre qui connaît le moins la saga Mère à ce stade – appelé Earthbound in western lands -, d’autant plus que les protagonistes des deuxième et troisième épisodes de la trilogie (Ness et Lucas respectivement) sont entrés pour participer en tant que combattants au crossover des combats Super Smash Bros Ultimate. C’est pourquoi il semblera également qu’avec cette trilogie l’auteur et son équipe de développement ont mis de côté ladite saga et, sauf lorsque le Great N récupère ces titres pour les amener à la console virtuelle de leurs consoles successives (sauf Mère 3 qui continue sans quitter officiellement situé en dehors des terres japonaises), rien d’autre n’a été rayé sur le sujet. Mais les fans de cette franchise n’oublient pas ou ne se contentent pas de la nostalgie, et cela n’est pas seulement démontré par le projet de fans qui a commencé comme un quatrième opus non officiel – qui a finalement dû rompre ces liens IP par l’évidence. les risques juridiques -, du jeu indépendant Undertale, qui a connu tant de succès depuis des années, et même à travers les possibilités créatives qu’il offre le nouveau Animal Crossing: New Horizons sur la console hybride. Cela a été démontré par l’utilisateur koumepo à travers son profil sur le réseau social de l’oiseau bleu, construisant la ville qui s’est installée sur son île, montrant une nette similitude de style avec ceux qui sont plus fans de la saga et de Mère 2 en particulier, ils reconnaîtront immédiatement Onett, la première ville que nous avons pu trouver dans le jeu mentionné. Voici ce que vous pouvez voir dans le tweet qu’il a partagé:

オ ネ ッ ト 風 な 島 を 一部 紹 介 し ま す

# ど う ぶ つ の 森 #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/NLh4KZVHBn

– 小梅 64 (@koumepo) 6 avril 2020

Que pensez-vous de cette récréation? Voyez-vous une certaine similitude avec la ville d’Onett que nous avons pu visiter à l’origine avec Ness et ses amis? Ce qui est inévitable, c’est de rêver d’un remake ou remasterisé de ces grands rpg qui pourraient ressembler à ce que nous avons vu dans la vidéo précédente.

