New Horizons s’en fiche si les garçons portent des jupes, peu importe, c’est 2020

Chaque fois que vous changez de vêtements dans Animal Crossing: New Horizons, vous avez droit à cet aperçu soigné de votre tenue. Capture d’écran: Nintendo (Kotaku)

En dépit d’être assez bonne pour laisser les joueurs faire ce qu’ils veulent, la série Animal Crossing a récemment rendu les vêtements non sexistes. New Leaf, sorti sur la 3DS en 2012, a été le premier jeu à permettre aux joueurs de porter des vêtements traditionnellement destinés à un sexe différent, et New Horizons va un peu plus loin en supprimant certains dialogues qui appliquaient une étrangeté à la pratique.

Mabel et Sable sont des sœurs hérissons qui dirigent des magasins de vêtements dans les nouveaux jeux Animal Crossing. Bien que vous puissiez éventuellement devenir ami avec Sable, les joueurs feront surtout affaire avec Mabel, qui gère la vitrine. Elle répond aux besoins des joueurs, les interroge sur les vêtements qui pourraient les intéresser et partage son opinion sur leurs choix.

Mais si vous êtes un personnage masculin qui choisit une robe ou une jupe à New Leaf, Mabel sera légèrement surprise de la décision et vous demandera si c’est un cadeau.

Mabel est confuse quand un personnage garçon vérifie les jupes dans Animal Crossing: New LeafScreenshot: Nintendo (Kotaku)

Essayer les vêtements traditionnellement féminins invite un autre commentaire de Mabel qui, même s’il n’est pas ouvertement grossier, parvient toujours à rendre les choses maladroites.

Écoutez, Mabel, je n’ai pas besoin du snarkScreenshot: Nintendo (Kotaku)

Je n’ai jamais trouvé ce dialogue offensant, mais il semblait certainement déplacé à Animal Crossing. Le jeu consiste à vivre dans un monde fantastique entouré d’animaux villageois de sexe principalement indéterminé tout en remboursant des prêts sans intérêt à un propriétaire indulgent et compréhensif. Pourquoi Mabel se soucie-t-elle si je choisis de porter une jupe ou une barrette à cheveux pendant que je recherche des poissons rares et que je trouve la meilleure palette de couleurs pour ma chambre?

Tout en jouant à New Horizons au cours des deux dernières semaines, j’étais prêt pour plus de la même chose de Mabel. La sélection de vêtements qu’elle et sa sœur portent est bien meilleure que dans les jeux précédents, mais je me suis toujours retrouvée attirée par quelques-unes des pièces les plus féminines qu’elles avaient exposées. À ma grande surprise, Mabel n’avait rien d’autre que des choses positives à dire sur mes choix, alors même que je sortais du vestiaire dans une robe à volants et des escarpins à lanières.

La boutique de Mabel à New Horizons dispose d’un dressing pour essayer plusieurs pièces de vêtements à la foisGif: Nintendo (Kotaku)

La société a fait beaucoup de vêtements spécifiques au sexe, mais dans Animal Crossing et dans la vraie vie, il peut être amusant de porter tout ce qui vous plaît. Cela peut vraiment changer votre relation avec les vêtements et l’expression de genre. Au lieu de voir, disons, des costumes aussi masculins et des jupes féminines, vous pouvez utiliser ces articles pour exprimer ce que vous voulez. Lorsque vous vous souvenez que des femmes étaient autrefois emprisonnées pour avoir porté un pantalon, cela montre vraiment à quel point ces notions préconçues sont arbitraires à long terme.

Animal Crossing: New Horizons peut toujours demander aux joueurs de choisir entre seulement deux sexes lors de la création du personnage, mais au moins la série s’est améliorée lorsque les joueurs inversent ce binaire rigide et traditionnel à d’autres égards.

