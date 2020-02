New Horizons soulage ce que serait le nombre de voisins

Le dernier Nintendo Direct dédié à Animal Crossing: New Horizons Il nous a laissé une multitude de nouvelles informations sur la façon dont notre vie sera une fois que nous aurons mis le pied sur l’une des nombreuses îles désertes qui repeuplent le plan de colonisation de Nook Inc. Cependant, il y a un détail qui n’a pas encore été révélé, et c’est la du nombre total de voisins qui sera disponible dans ce nouvel épisode, bien que maintenant un compte Twitter aurait pu révéler Ce détail, le moins intéressant. Nous vous racontons ce qui s’est passé dans les lignes suivantes afin que vous ne manquiez aucun détail!

Le compte Twitter britannique d’Animal Crossing aurait révélé le nombre total de voisins de New Horizons

Dieu merci, c’est vendredi, comme on dit! Oui oui! Nous sommes occupés à envoyer des informations sur le forfait escapade sur une île déserte à tous nos clients Nook’s Homes. Ça fait 383 lettres… Vous pouvez être sûrs que nous mettons tout notre cœur et notre âme dans chacun! #ACNH pic.twitter.com/fHbF3rHHHN

– Tom Nook UK (@AC_Isabelle) 21 février 2020

Le compte Twitter britannique dédié à Traversée d’animaux Il a indiqué dans l’un de ses tweets que Nook Inc. envoie des lettres à ses clients au sujet du plan qui entraînera le repeuplement des îles désertes. Cependant, ce même message indique qu’un total de 383 cartes… Cela signifierait-il que ce serait le nombre total de voisins qui pourraient se déplacer vers l’une de ces îles désertes? Bien que tout semble l’indiquer, il se peut que ce ne soit pas le cas, car le Tweet indique également qu’ils sont envoyés à tous les acheteurs de maisons, donc, boucler encore plus la boucle … Et s’il y a de nouveaux voisins qui se joindront à cela jeu qui ne sont pas encore considérés comme des acheteurs? Quoi qu’il en soit, ce que nous savons, c’est qu’à New Leaf, le nombre total de voisins était de 333, qui est passé à 399 après la publication de la mise à jour “Welcome Amiibo”.

De cette façon, il ne reste que 4 semaines pour Animal Crossing: New Horizons pour nous permettre de commencer une nouvelle vie sur une île déserte loin de la civilisation. Et vous, avez-vous déjà réservé un billet?

