New Horizons Tarantula Bunker pirater. Faites-vous de l’or!

Bienvenue sur l’île des tarentules! Une île qui peut sembler terrifiante au premier abord, mais en réalité, quand il s’agit d’Animal Crossing: New Horizons, c’est presque comme si vous aviez gagné à la loterie. Comme vous le verrez dans cette vidéo, c’est un endroit assez simple, une des mini îles à visiter avec les Dodo Airlines, Il a une partie centrale du terrain entourée d’un petit canal d’eau qui peut être sauté sans avoir besoin d’outils, nous vous recommandons donc de jeter tous vos objets, sauf le filet et la pelle, car c’est la seule chose dont vous aurez besoin .

La grâce de cette île n’est pas de s’entraîner contre ces ennemis mortels, mais l’argent qu’ils vous donnent pour vendre un stock de tarentules. Imaginez! Vous facturerez 8 000 baies pour chacun d’eux. Encore plus si vous les amenez à un certain personnage. Ce que nous allons vous montrer dans cette vidéo, c’est comment chasser une tarentule, sans mourir dans la tentative … mais qu’en est-il si elle vous mord? Alors rien! Recommencez avec tout l’inventaire. Cela ne peut même pas être considéré comme une gêne.

Multipliez 8 000 baies par tarentule. L’astuce Tarantula Bunker est la bombe

Les tarentules ont un modèle de mouvement très simple. Ils courent sans s’arrêter d’ici à là, ils s’arrêtent… jusqu’à ce qu’ils vous voient. À ce moment-là, ils lèvent leurs pattes avant, et pendant que vous continuez à bouger … vous pouvez courir maintenant! Tu es mort. Eh bien, en fait, ils sont plus faciles à esquiver qu’il n’y paraît et, à la fin de cette vidéo, nous allons vous montrer une astuce pour les annuler complètement. L’astuce avec les tarentules est simple: bougez jusqu’à ce qu’ils lèvent les jambes. Attendez qu’ils descendent. Bougez à nouveau, ils lèvent les jambes, vous attendez … et ainsi de suite, jusqu’à ce que vous l’ayez touché le filet. La mauvaise chose à propos de l’île des tarentules est que vous pouvez trouver jusqu’à quatre tarentules à la fois, donc si vous en chassez une et qu’une autre vous a vu, elle sautera après vous sans que vous puissiez rien faire.

Dans la vidéo, nous vous montrons comment les affronter. La base de tout est que, bien que quatre personnes vous regardent, un seul vous poursuivra. Donc, si vous le faites vous suivre et sauter à travers le canal, une zone où il n’y a aucun danger, la pauvre petite araignée plongera dans l’eau.

L’Animal Crossing Tarantula Bunker Trick: Nouveaux horizons

Et voici maintenant la première astuce que nous avons conçue pour cette île spécifique, que nous avons baptisé Tarantula Bunker. Prenez votre pelle et faites quelques murs de trous d’un bout à l’autre, créant un chemin. Au bas du chemin, creusez un espace pour cela; parce que? Lorsque vous êtes au sommet de l’île, les araignées apparaissent parfois dans le chemin dans la partie qui est hors de l’écran, enfermées avec un ami inattendu. En créant ce bunker, vous pouvez capturer des tarentules sans même attendre qu’elles effectuent leur modèle de mouvement; Ils vous poursuivront, mais ils ne peuvent rien faire pour vous piquer.

Et maintenant, ça vient quand on boucle la boucle. Et si nous vous disions que vous pouvez devenir immunisé contre le poison? Ce n’est pas exactement, mais presque, vous verrez comment c’est simple. Puisque nous avons divisé l’île en deux, ayez une tarentule d’un côté pour vous poursuivre. Ensuite, sautez de l’autre côté de l’île. Ça y est, aucune tarentule ne peut rien vous faire, même si vous marchez dessus. Parce que? Eh bien, parce que le jeu est programmé de sorte qu’un seul de ces bugs puisse vous poursuivre, tandis que les autres sont complètement annulés.

