New Horizons utilise du papier toilette pour créer des dioramas spectaculaires

L’auteur de cet ouvrage nous montre en vidéo le processus de création.

Animal Crossing: New Horizons est devenu un phénomène avec des chiffres de vente importants. Les temps de quarantaine que nous avons dû vivre, ont ajouté au potentiel créatif que le nouvel engagement deNintendocar sa console hybride nous amène, ils ne passent inaperçus de personne.

La crise des coronavirus et la fièvrepapier toilettea fait en sorte que plusieurs d’entre eux finissent par avoir plus de rôles du compte. Par conséquent, le tube en carton que nous avons laissé lorsque le papier est épuisé devient une toile pour certains fans créatifs pour exprimer leur art.

La réplique a été créée avec de la pâte polymèreCe fut le cas de la chaîne YouTube deClayClaim, qui montre le processus de création d’un impressionnant diorama d’Animal Crossing New Horizons. La réplique a été créée en utilisant de la pâte polymère et beaucoup de patience. Cependant, ce n’est pas la seule conception qui nous vient d’Animal Crossing à l’aide de rouleaux de papier toilette usagés. Sur le site Web de Krysanthe, il existe de nombreux modèles pour créer le nôtreGyroïdes, une proposition qui est peut-être pensée pour la plus petite de la maison.

S’installer sur une île déserte n’a jamais été aussi simplerelaxant et thérapeutiquecomme avec le nouveau Nintendo Switch. Si vous voulez savoir pourquoi ce jeu devient un événement, jetez un œil à notre analyse d’Animal Crossing: New Horizons et découvrez toutes ses possibilités.

