New Horizons vous permettra uniquement d’enregistrer une île sur Switch

Chaque jour est moins jusqu’au 20 mars et enfin profitez de vacances bien méritées sur une île tropicale en compagnie d’Animal Crossing: New Horizons. Bien qu’il y ait encore des informations que nous ne connaissons pas, grâce au dos de la boîte de jeu allemande, Nous avons quelques faits intéressants sur le prochain grand titre pour la Nintendo Switch.

La chose la plus importante est que, malheureusement, nous aurons seulement la possibilité d’utiliser une île par compte. C’est vrai, dans New Horizons, il n’y a pas de possibilité d’avoir plusieurs jeux en même temps. De même, vous ne pourrez pas transférer les données enregistrées ou les données utilisateur vers une autre plateforme. Donc, vous feriez mieux de vous engager dans un changement.

Sur des sujets plus joyeux, il a été révélé que si vous souhaitez acquérir de nouveaux horizons numériquement, vous aurez besoin de 6,2 Go d’espace libre sur votre Switch. D’un autre côté, Il a été confirmé que le jeu sera compatible avec Amiibo, bien que pour le moment on ne sache pas quelle sera sa fonction.

Animal Crossing New Horizons devrait faire environ 6,2 Go de ac_newhorizons

En parlant d’Animal Crossing: New Horizons, nous vous expliquons ici comment le mode multijoueur fonctionnera. De même, Nintendo vendra des boîtes vides du commutateur Animal Crossing.

Via: Reddit

.