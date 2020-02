New Leaf était une erreur

Il y a une raison pour laquelle je ne reviens pas aux jeux Animal Crossing longtemps après avoir arrêté de les jouer. Mais bêtement, j’ai décidé d’enfreindre cette règle la semaine dernière. J’ai quelques regrets.

Lorsque Animal Crossing: New Leaf est sorti sur la Nintendo 3DS en 2013, j’ai consacré des centaines d’heures à construire ma ville virtuelle, Tennant. C’était au début de 2015 lorsque j’ai quitté ma belle vie à New Leaf, laissant derrière moi certains de mes villageois animaux préférés.

Dans Animal Crossing, le jeu de simulation de vie continue, que vous y soyez ou non. Les heures et les jours calendaires passent en temps réel. Les saisons changent. Les villageois parlent de leurs affaires. Les mauvaises herbes poussent. Les cafards s’installent chez vous. Chaque fois que je décide d’arrêter de jouer à un jeu Animal Crossing, je ne veux jamais revenir de peur de déclencher la décision d’un animal de quitter la ville en raison de ma négligence. Si vous avez déjà joué à un jeu d’Animal Crossing, vous savez que c’est une vraie préoccupation.

Alors que les jours se rapprochaient de la sortie d’Animal Crossing: New Horizons sur Switch le mois prochain, j’étais curieusement morbide de revoir Tennant. Je voulais jeter un œil à ma ville soigneusement construite une dernière fois avant de me plonger dans une nouvelle expérience Animal Crossing. Je ne me souvenais pas de tous mes résidents à part quelques animaux ainsi que mon cheval hipster préféré, Colton. Je ne me souvenais pas non plus à quoi ressemblait réellement l’endroit. Cinq ans, c’est long quand vous vous êtes rempli la tête avec tant d’autres choses. Ou peut-être que je ne me souciais pas assez de qui occupait Tennant quand je suis parti.

Mes amis animaux, cependant, ne m’avaient pas oublié.

Quand je suis entré en ville, Colton traquait joyeusement la zone entre nos maisons, comme il l’avait toujours fait. Dans New Leaf, votre personnage joue le rôle de maire de la ville. Colton me l’a laissé quand je lui ai parlé, m’exprimant sur l’importance de ce que signifiait être un chef élu, adoucissant le coup en s’exclamant de son bonheur de me voir.

Tous les autres villageois de Tennant ont réagi un peu différemment. Chacun portant sur la culpabilité avec une précision chirurgicale émotionnelle – me coupant profondément.

Les remarques de l’animal étaient loin d’être les seules révélations choquantes que j’ai découvertes en revisitant Tennant.

Animal Crossing est un jeu profondément personnel. Vous définissez vos propres objectifs et repères pour mesurer le succès. Que ce soit en ignorant le prêt immobilier de Tom Nook, en élargissant votre environnement à votre fantaisie ou en cultivant un espace rempli de vos amis les animaux préférés. C’est une tranche de vie et, selon la façon dont vous la jouez, une tranche de paradis. À mon retour cinq ans plus tard, j’avais apparemment et involontairement organisé ma tranche de paradis pour qu’elle ressemble à une tranche d’enfer.

À New Leaf, les joueurs pouvaient investir des cloches (monnaie d’Animal Crossing) dans la construction de projets de travaux publics – des décors mis en scène, comme une scène de pique-nique ou un banc, qui pourraient être construits autour de la ville. J’avais oublié d’avoir placé un jardin zen à l’extérieur de la mairie. Cela semblait être une bonne idée à l’époque. J’ai apprécié l’idée derrière cela, mais en la regardant en 2020 … cela semblait hors de propos.

En fait, la plupart de mes décisions de conception autour de Tennant ont été terribles. Il n’y avait pas de direction claire, semblait-il. Les projets de travaux publics étaient situés au hasard dans toute la ville. Les sentiers en briques que j’ai décidé de parcourir en ville, serpentant de maison en maison, avaient l’air moche. Les arbres bloquaient les chemins et j’ai refusé de construire autour d’eux. À l’époque, en 2013 et dans les mois qui ont suivi, je pensais rendre service à tout le monde.

Pourquoi ai-je décidé de construire ce monument en pierre au milieu de nulle part?

Ma maison, celle où j’avais dépensé des centaines de milliers de cloches en expansion, ne semblait pas mieux. J’ai rassemblé beaucoup d’objets géniaux – une Triforce, une Master Sword, et plus encore – et malgré le fait de tout placer à des endroits stratégiques, mon manoir semblait encombré. J’avais oublié que j’avais créé un donjon de glace au sous-sol. Ma chambre avait des meubles de créateurs Gracie, obtenus auprès de la fashionista NPC d’Animal Crossing. Au moins, ça avait l’air bien.

Je savais que lorsque je reverrais Tennant, je devrais passer par les mouvements d’écoute des animaux se lamenter de ma disparition. Je ne m’attendais pas à ce que je sois si horrifié par les conditions dans lesquelles je les ai laissés. Pour être honnête, j’ai aussi investi beaucoup de temps et d’argent dans la croissance de Tennant en dehors des projets de travaux publics. Ce n’est pas comme si je les avais laissés dans une ville sous-développée.

En termes de préservation de la culture, j’ai passé une grande partie de mon temps à m’assurer que le musée de la ville était rempli de presque toutes les espèces d’insectes et de poissons. La collection de fossiles de dinosaures était terminée – un produit de mes fouilles et de mes dons enthousiastes. J’ai profité de chaque occasion pour que le conservateur du musée, Blathers, identifie les vestiges antiques afin qu’ils soient exposés à tous. La gare était magnifique. Chaque magasin était ouvert pour les affaires et mis à niveau au niveau maximum rénové. Tout cela était dû à mon travail acharné et à ma pièce durement gagnée.

Pourtant, je n’étais pas content de ce que mon moi passé avait fait. Toute l’expérience a été très déprimante, et sans raison réelle, à part ce terrible sentiment d’être un étranger qui me regarde. J’ai adoré Tennant et ma vie virtuelle telle que je l’ai vécue. J’ai beaucoup de bons souvenirs de mon temps à jouer à New Leaf pendant près de deux ans. Mais honnêtement, jeter un œil à ma vie passée ne m’a pas rendu heureux. Cela m’a seulement fait grincer des dents, puis rire, à quel point certaines de mes décisions avaient été horriblement horribles.

À quoi je pensais?! Probablement pas bien au-delà du plaisir que j’avais à ce moment-là. En y réfléchissant maintenant, après avoir vu ma ville hideuse en 2020, je ne peux pas m’empêcher de m’amuser. Il se trouve que j’étais un maire égaré qui n’avait pas de plan cohérent malgré mes bonnes intentions.

J’ai hâte à Animal Crossing: New Horizons. Personnellement, je suis prêt à sauter dans le simulateur de vie pour une pause mentale indispensable face au stress de la vie réelle. Vous lancez une ligne de pêche dans l’océan? Oui s’il vous plaît. Le saut à la perche à travers la rivière comme un casse-cou? Ça a l’air drôle! La capacité de décorer à l’extérieur a l’air charmante, mais je suis un peu inquiet. Je veux dire, bien sûr, je peux essayer de ne pas gâcher les choses cette fois-ci, mais le recul est de 20/20, comme on dit.

Parfois, il vaut mieux laisser les bons souvenirs du passé. Après avoir fini de jouer pour de bon, j’espère que je ne répéterai pas mon erreur d’essayer de voir ce que j’ai fait avec mon île natale dans quelques années. Parce que, quelle que soit l’entrée passée d’Animal Crossing que vous essayez de vivre, il est toujours préférable de recommencer à zéro.

