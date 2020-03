New Metroidvania 9 Years Of Shadows a besoin de votre aide pour se lancer sur Switch

Mise à jour (mar 31st, 2020 17:30 BST): Et juste comme ça, 9 ans d’ombres a été financé avec succès. La campagne Kickstarter sera toujours en ligne pendant 23 jours supplémentaires, pendant lesquels tout autre soutien financier ira aux objectifs ambitieux du projet.

Le premier de ces objectifs, qui apportera une introduction animée et des séquences de fin dans le jeu final, est déjà à environ 1500 $ loin d’être atteint.

Article d’origine (jeu 26 mars 2020 11:30 GMT): Le développeur indépendant Halberd Studios a lancé une campagne Kickstarter dans l’espoir d’obtenir 9 ans d’ombres, un nouveau jeu Metroidvania, sur Nintendo Switch.

Inspiré par des jeux comme Castlevania: Symphonie de la nuit, Mega Man Zero, Super Metroid, et Crête du démon, 9 Years of Shadows suit la jeune fille de bataille Europa alors qu’elle explore son passé tragique dans un monde sans couleur. Vous devrez explorer le château mécanique abandonné de Talos, qui servait autrefois d’orphelinat, ainsi que le monde extérieur en entrant dans les peintures des orphelins disparus du château.

Nous avons ci-dessous une description officielle de l’histoire et une liste de fonctionnalités:

Récit:

Dans un pays où une malédiction sombre a consumé toutes les couleurs, un orphelinat abandonné cache un terrible secret. Après 9 ans de vie dans l’ombre, un brave guerrier se lèvera: Europa. Une jeune fille endurcie au combat qui porte le destin du monde sur ses épaules. Équipée d’autre chose que les souvenirs de ses parents, sa tâche est décourageante – aventurez-vous dans les souvenirs des orphelins disparus pour vaincre la malédiction qui tourmente le peuple et ramener la paix sur les terres.

Caractéristiques:

– Une histoire tragique et émotionnelle centré autour de la jeune fille de bataille Europa

– Découvrez les mystères de votre passé et des orphelins disparus de Talos

– Le pouvoir de guérison de la musique avec Michiru Yamane et Manami Matsumae

– Pixels magnifiquement dessinés dans l’orphelinat abandonné et le monde extérieur

– Des tonnes de rejouabilité avec des boss cachés, des secrets et des objets de collection

Vous pouvez aller de l’avant et vérifier vous-même le Kickstarter ici si vous êtes intéressé. Le jeu doit collecter 5 000 $ supplémentaires au moment de la rédaction du présent article après avoir atteint plus de la moitié de son objectif en quelques jours.

Les compositeurs célèbres Michiru Yamane (Castlevania: Symphonie de la nuit) et Manami Matsumae (Mega Man) sont impliqués dans le projet, non seulement en écrivant de la musique mais aussi en apparaissant comme des personnages du jeu qui peuvent étendre la magie et les indicateurs de santé du joueur. Une touche soignée.

N’hésitez pas à consulter le projet et à nous faire savoir ce que vous en pensez. Soutiendrez-vous celui-ci?

