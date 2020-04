New World, l’Amazon MMO, parie sur un système de combat similaire à Dark Souls

Le directeur du jeu explique l’importance de la position du joueur dans ce MMO.

Nouveau Monde, le pari deAmazonpour les jeux vidéo, c’est un MMO assez unique. La marque de fabrique de son atelier a suscité une grande curiosité à propos de cette proposition ambitieuse, car elle vient de la main de l’une des sociétés les plus capitalisées au monde.

Les combats tiendront compte de la position du joueurLe responsable d’Amazon Game Studios,Richard Lawrence, a-t-il expliqué à Respawnfirst, que le système de combat du Nouveau Monde est basé principalement sur les armes. Échappez au concept traditionnel des sorts et proposez une idée beaucoup plus ouverte et flexible de la magie. “La façon dont la magie existe dans le Nouveau Monde est vraiment physique.Nous n’avons pas de sorts traditionnels, tout se fait avec des armes, sans classe. Nous avons vraiment essayé de rendre la magie plus substantielle qu’étrée. “

Cela nous fait penser quenous aurons besoin d’objets physiques pour faire des sorts, au lieu d’apprendre des compétences et que la source d’énergie est nous-mêmes. Le directeur du jeu, Scot Lane, a expliqué le désir du studio de se distancier des autres MMORPG en incitant les joueurs à penser différemment. “Votre position et votre physique sont importantes dans le jeu, pour vous, pour le monde et pour les autres joueurs. Et cela crée une tension que vous ne voyez pas dans d’autres jeux comme celui-ci, car vous devez être vigilant “, a-t-il déclaré.

Cela nous présente une sorte de système de combat similaire à Dark Souls, tenant compte de la position du joueur, ce qui pourrait très bien fonctionner compte tenu de la grande popularité de ce type de mécanique à cette époque. Aussi,tout le poids de notre pouvoir tombe sur l’utilisation des armes.

New World a été retardé par la crise actuelle des coronavirus. Son lancement, initialement prévu pour le 20 mai prochain, est désormais contraint de25 août. Qu’est-ce qu’Amazon a en réserve pour ses grands débuts dans le jeu vidéo?

