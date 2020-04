Newzoo s’associe à Reddit pour les données d’engagement des jeux

Le spécialiste de l’analyse de jeux Newzoo a formé un partenariat avec Reddit.

Le nouveau partenariat combinera les données de Newzoo avec les informations de la communauté via la plateforme sociale. En conséquence, la société de données aura accès à plus d’informations sur l’engagement des consommateurs de jeux.

“Les communautés de joueurs sur Reddit sont incroyablement engagées, et nous pensons que le partenariat avec Newzoo permettra aux acteurs du marché des jeux d’accéder à des informations critiques de la communauté”, a déclaré le directeur principal du développement commercial de Reddit, Alex Riccomini.

“Il s’agit du premier partenariat de données dédié de Reddit dans l’espace de jeu, et nous sommes impatients de fournir une vision plus approfondie des communautés de Reddit aux développeurs de jeux, aux éditeurs et aux marques avec Newzoo.”

Reddit compte 430 millions d’utilisateurs actifs par mois, ce qui fournit à la plate-forme de nombreuses données sur l’engagement des jeux.

Dans un premier temps, les utilisateurs seront en mesure d’examiner l’engagement à travers certains des plus grands sous-jeux de jeux qui sont déterminés par diverses données telles que le nombre total d’abonnés, les publications par jour et les commentaires chaque jour.

“Le suivi de la popularité de l’IP des jeux sur les plateformes sociales traditionnelles est une pratique courante dans le secteur des jeux. Cependant, en travaillant avec Reddit, nous allons au-delà de cela, en développant de nouvelles perspectives qui ne sont disponibles nulle part ailleurs”, a déclaré le co-fondateur et PDG, Peter Warman.

“C’est de loin la plate-forme la plus préférée des communautés de jeu les plus importantes et les plus vocales, et notre partenariat est essentiel dans notre objectif de fournir une vue à 360 ° sur l’engagement du jeu. Je suis particulièrement heureux de voir les informations de Reddit ajouter encore plus de valeur à notre service Newzoo Pro, qui est utilisé par les startups, les développeurs, les agences, les consultants, les marques grand public et les investisseurs. “