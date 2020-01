Nexomon: extinction confirmée pour Nintendo Switch

VEWO Interactive, les éditeurs du clone Pokemon Nexomon, ont annoncé que Nexomon: Extinction arrive sur Nintendo Switch.

Les éditeurs s’attendent à ce que Nexomon: Extinction soit lancé sur Nintendo Switch en 2020, et il faudra un certain temps avant le lancement de Switch pour répondre à toutes les exigences légales, de qualité et techniques.

Découvrez leur déclaration complète ci-dessous:

– ANNONCE OFFICIELLE – Bonjour Tamers! Nous sommes extrêmement heureux d’annoncer que Nexomon: Extinction arrivera sur Nintendo Switch! (Oui vraiment!).

Version longue:

Nous n’avons pas pu publier d’informations avant d’avoir reçu une confirmation officielle, veuillez donc pardonner le manque de mises à jour au cours des dernières semaines. Notre objectif est d’amener Nexomon au plus grand nombre de personnes possible et c’est un énorme pas en avant dans la bonne direction.

Afin de vous offrir le meilleur jeu possible et de répondre à toutes les exigences techniques, juridiques et de qualité pour le Switch, nous aurons besoin de plus de temps. Nous savons que beaucoup d’entre vous sont impatients de jouer maintenant, mais à la suite de cela, vous vous retrouverez avec un bien meilleur jeu qui est finalement notre objectif.

Merci pour votre patience et votre soutien! Notre objectif est de lancer sur toutes les plateformes (PC, consoles et mobiles) cette année. Bonne année!

en relation

.