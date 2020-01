NextNews # 05 [10-17/01/20] Smash Bros Direct, Metro Redux sur Switch …

La semaine dernière, la journée a été chargée en ce qui concerne les dernières nouvelles sur le monde de Nintendo. Et donc nous le résumons dans l’édition NextNews de cette époque. Mais ça n’a pas été moins cette fois! Il y a des choses très importantes à commenter dans la vidéo que nous vous proposons aujourd’hui, comme la révélation du nouveau combattant DLC pour Super Smash Bros.Ultimate, ou la confirmation de l’arrivée de Metro Redux sur Nintendo Switch! Afin de ne pas rendre la vidéo trop longue, nous avons dû ignorer certaines nouvelles qui ont été mises en évidence comme le costume des combattants Mii de Cuphead pour le titre Sakurai. De même, nous espérons que cela vous aidera à être au courant des nouvelles les plus importantes de Nintendo!

La vidéo est publiée sur notre chaîne YouTube, mais vous pouvez la regarder juste en dessous:

Que pensez-vous de cette semaine? Nous espérons que la semaine prochaine, il y aura Nintendo Direct (veuillez, Nintendo, ne nous faites pas souffrir davantage) et il y aura beaucoup de nouvelles pour vous informer, y compris les détails attendus d’Animal Crossing: New Horizons! Et nous vous rappelons (et vous invitons) que vous pouvez participer en commentant vos opinions sur cette actualité ou les rumeurs que nous avons évoquées dans ce NextNews!

