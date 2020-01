NextNews # 06 [17-24/01/20] Capitaine Tsubasa, Paper Mario …

Un autre vendredi est arrivé! Et cela signifie que une autre nouvelle édition de NextNews Accédez à notre page d’abonnement YouTube. Dans cette section, nous passons en revue tous les vendredis toutes les nouvelles les plus importantes du monde de Nintendo dans une vidéo. Et dans ce sixième programme, il y a des choses importantes! Bien qu’il n’y ait pas encore de Nintendo Direct en vue …

Aujourd’hui, nous allons non seulement passer en revue, mais aussi commenter brièvement les nouvelles que nous mentionnons. Par exemple, nous parlerons de l’annonce de le retour d’Oliver et Benji sous la forme d’un jeu vidéo sur Nintendo Switch, et de nombreuses rumeurs et fuites! Nous l’avons publié sur notre chaîne YouTube, mais nous le laissons ci-dessous!

NextNews # 06: pub Captain Tsubasa, rumeur sur Paper Mario, et plus encore!

