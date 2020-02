NextNews # 07 [24-31/01/20] Nouvel interrupteur de passage d’animaux, et plus encore!

Après une semaine passée où nous ne pouvions toujours pas voir une Nintendo Direct … une autre semaine arrive où nous ne voyons toujours pas cette émission très attendue. Cependant, cette semaine, nous avons vu nouvelles importantes et intéressantes Et, quoi qu’il arrive, nous n’allions pas vous laisser sans votre ration hebdomadaire de NextNews! Comme beaucoup d’entre vous le savent, dans cette section de notre chaîne YouTube, nous passons en revue chaque semaine les nouvelles exceptionnelles du monde actuel de Nintendo. Nous le faisons habituellement le vendredi, bien que cette fois, il ait été retardé pour des raisons personnelles et soit allé au samedi.

En tout cas, cette semaine nous avons eu l’occasion de mentionner dans les bombardements vidéo la date de sortie de The Outer Worlds ou l’annonce d’une nouvelle édition de Nintendo Switch inspirée d’Animal Crossing: New Horizons (qui est la chose la plus mignonne J’ai vu dans la vie). Nous vous laissons la vidéo ci-dessous!

Quelles nouvelles aimez-vous ou impressionnez-vous le plus?

