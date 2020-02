NextNews # 08 [01-07/02/20] The Wonderful 101, Animal Crossing, et plus encore!

Quelle semaine! La vérité est qu’elle n’a pas été la plus chargée en actualités de l’histoire, mais nous pouvons dire qu’elle a eu des choses très intéressantes et importantes à mentionner. Et même si ce n’était pas le cas, nous n’allions pas vous laisser sans votre ration hebdomadaire de NextNews! Pour les nouveaux, c’est cette rubrique que nous réalisons au format vidéo où chaque semaine nous passons en revue les nouveautés les plus marquantes de l’univers Nintendo. Voulez-vous savoir? Restez et jetez un œil à l’édition d’aujourd’hui!

Et comme je l’ai dit dans l’introduction, nous avons récemment rencontré de nouveaux projets tels que le confirmé The Wonderful 101: Remastered ou de nouveaux détails sur Animal Crossing: New Horizons, que tout le monde n’a pas aimé. Comme toujours, nous l’avons publié sur notre chaîne YouTube, mais, pour plus de commodité, Nous le laissons ci-dessous!

Qu’en penses-tu? Cela vous a-t-il aidé? Si tout va bien! Et si oui, nous apprécions beaucoup laissez-nous un like et abonnez-vous être attentif au reste des vidéos. Vous pouvez également jeter un œil à l’édition NextNews de la semaine dernière au cas où vous n’auriez pas entendu parler des nouvelles de la semaine dernière!

Connexes