NextNews # 10 [14-21/02/20] Animal Crossing Direct, Fighter Pass, et plus encore!

Nous avons déjà passé l’angoisse de ne voir aucune Nintendo Direct. Eh bien, nous n’avons pas vraiment vu cette retransmission qui nous dit ce que le Great N fera pendant cette 2020, mais nous avons tué le bug grâce aux nouvelles qu’ils nous ont racontées dans Animal Crossing Direct. Et oui, nous avons enfin une semaine pleine de nouvelles par rapport aux précédentes, et Nous les résumons tous dans une nouvelle édition de NextNews! Vous savez, cette section où, semaine après semaine, nous vous racontons l’actualité exceptionnelle du monde de Nintendo sous forme de vidéo.

Et cette semaine, nous avons non seulement l’occasion de parler d’Animal Crossing Direct, mais aussi il y a une bonne poignée de nouvelles informations comme les déclarations de Sakurai sur la question de savoir s’il y aura plus de personnages DLC dans Super Smash Bros.Ultimate le Fighter Pass Vol.2 ou le début du dernier Grand Prix dans Crash Team Racing Nitro-Fueled. Nous l’avons publié, comme toujours, sur notre chaîne YouTube, mais nous le laissons ci-dessous pour plus de commodité:

