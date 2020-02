NextNews # 11 [22-29/02/20] The Wonderful 101, Pokémon Coco …

Si vous avez vu l’édition de NextNews la semaine dernière, vous serez au courant du grand nombre de nouvelles qui ont été annoncées durant ces jours, et si vous ne l’avez pas vu, nous vous invitons à y jeter un œil! En tout cas, cela servira de précédent pour voir l’édition de la semaine en cours, puisque Nous parlerons de l’un des jeux les plus attendus de cette 2020, parmi bien d’autres nouvelles!

Et, comme beaucoup d’entre vous le savent, pendant cette PAX East 2020, vous pouvez essayer une démo d’Animal Crossing: New Horizons, et c’est grâce à cela que les participants partagent de nombreuses nouvelles fonctionnalités. En outre, la première bande-annonce officielle de Pokémon Coco, le nouveau film de cette saga, a été présentée, et la date de sortie de The Wonderful 101: Remastered a également été confirmée, entre autres choses que nous avons également commentées dans la vidéo. Comme toujours, nous l’avons publié sur notre chaîne YouTube mais nous le laissons ci-dessous pour plus de commodité:

Voir aussi

Si vous avez aimé cette édition de NextNews et qu’elle vous a aidé, laissez un like et abonnez-vous pour ne pas vous tenir au courant de l’actualité du monde de Nintendo!

Connexes