NextNews # 13 [08-15/03/20] E3 2020 et le coronavirus, Animal Crossing …

Un autre week-end est venu! Alors évidemment Nous n’allions pas vous laisser sans votre ration hebdomadaire de NextNews. La semaine dernière a été bien remplie de nouvelles, et cette occasion n’a pas été laissée de côté, bien que malheureusement une bonne partie d’entre elles soient liées au sujet du moment: le coronavirus. Et oui, cela fait des ravages dans le monde entier, y compris dans l’industrie du jeu vidéo.

Mais il faut se rappeler que tout n’est pas mauvais puisque nous avons également évoqué de bonnes nouvelles à mettre en avant comme la date de sortie du nouveau Nintendo Switch Lite coral (ce qui est d’ailleurs une merveille) en Europe, en plus du fait qu’il a déjà été publié Animal Crossing: New Horizons Review dans Famitsu. À tout cela s’ajoutent des nouvelles liées à des œuvres très attendues comme Xenoblade Chronicles: Definitive Edition ou l’ancien président de Nintendo America, Reggie Fils-Aimé, qui a déjà un nouveau poste de directeur d’une autre entreprise! Tout cela, nous vous le disons dans la vidéo publiée sur notre chaîne YouTube et que nous vous laissons ci-dessous:

Voir aussi

