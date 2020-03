NHK révèle dans une enquête la plus aimée de la saga Final Fantasy

Le diffuseur public par excellence du Japon, NHK, a récemment mené une enquête pour découvrir ce que le public japonais aime le plus de la saga vétéran RPG Final Fantasy (que ferait un moyen similaire autour de ces lieux par des médias publics tels que RTVE? ? BONNE QUESTION); Et ce qui a commencé comme le dernier coup de vent de la société Square en 1987 a fini par devenir une franchise multimédia de renom parmi les plus performantes qui reste forte à travers les générations successives de consoles, avec un énorme, disons Donc, je le donnerai parfaitement pour demander des classements préférés au public gamer de différents âges. Cela a été fait par le support japonais mentionné et ce sont les résultats selon différentes catégories:

Top 30 des jeux Final Fantasy préférés



Final Fantasy X Final Fantasy VI Final Fantasy V Final Fantasy IX Final Fantasy X Final Fantasy V Final Fantasy VII Final Fantasy IV Final Fantasy X Final Fantasy XV Final Fantasy Tactics Final Fantasy II ICrisis Core-Final Fantasy VII-Final Fantasy XII Final Fantasy XI Final Fantasy Type-0 Final Fantasy Crystal Chronicles Final Fantasy II Final Fantasy X-2 Final Fantasy X-2 Final Fantasy X-2 Final Fantasy X FantasyLightning Returns Final Fantasy XIIIFinal Fantasy Tactics AdvanceDissidia Final FantasyFinal FantasyFinal Fantasy Crystal Chronicles Ring of FateDissidia Duodecim Final FantasySeiken Densetsu -Final Fantasy Gaiden-Final Fantasy XIII-2Final Fantasy Crystal Chronicles Echoes of TimeFinal Fantasy Record Keeper

Classement des personnages de Final Fantasy par NHK



Nuage (Final Fantasy VII) Yuna (Final Fantasy X) Aerith (Final Fantasy VII) Vivi (Final Fantasy IX) Djidane (Final Fantasy IX) Emet-Selch (Final Fantasy XIV) Tidus (Final Fantasy X) Lightning (Final Fantasy XIII) Tifa (Final Fantasy VII) Sephiroth (Final Fantasy VII)

Classement des chefs et des invocations de Final Fantasy

Chevalier de la ronde (Final Fantasy VII) Kefka (Final Fantasy VI) Hadès (Final Fantasy XIV) Anima (Final Fantasy X) Omega (Final Fantasy V) Valefor (Final Fantasy X) Brasca’s Final Aeon (Final Fantasy X) Bahamut Zero ( Final Fantasy VII) Syldra (Final Fantasy V) Safer Sephiroth (Final Fantasy VII)

Classement des mélodies de Final Fantasy selon NHK



To Zanarkand (Final Fantasy X) Clash on the Big Bridge (Final Fantasy V) Eyes On Me (Final Fantasy VIII) À la recherche d’amis (Final Fantasy VI) Aveuglé par la lumière (Final Fantasy XIII) Ange à une aile (Final Fantasy VII) Thème d’Aerith (Final Fantasy VII) Mélodies de vie ~ Final Fantasy (Final Fantasy IX) Thème principal de Final Fantasy Ceux qui combattent plus loin (Final Fantasy VII)

Ce sont les résultats offerts par l’enquête NHK, qu’en pensez-vous?

