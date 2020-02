Ni Control ni Death Stranding, c’était le GOTY aux DICE Awards 2020

Hier soir, les DICE Awards 2020, prix pour les jeux vidéo délivrés par l’Académie des Arts et Sciences Interactives, ont eu lieu. Là-bas, le meilleur du jeu a été célébré en 2019. Ce qui est curieux, c’est que, bien qu’ils dominent les nominations, ni Control ni Death Stranding n’ont remporté le prix du jeu de l’année.

Dans la catégorie Jeu de l’année, Control, Death Stranding et Disco Elysium ont été dominés, 3 jeux qui ont attiré beaucoup d’attention dans The Game Awards 2019. Cela dit, lors de la cérémonie de remise des prix de l’Academy of Interactive Arts and Sciences, le mercer of this l’honneur était Untitled Goose Game, le jeu indépendant dans lequel vous prenez le contrôle d’une oie dédiée au chaos.

Maintenant, bien qu’ils n’aient pas remporté le premier prix, Control and Death Stranding ont passé une bonne nuit. Le jeu Remedy Entertainment a été nommé meilleur jeu d’action de l’année, en plus d’être reconnu comme l’un des accomplissements exceptionnels en direction et des réalisations exceptionnelles en direction artistique. D’autre part, Death Stranding a remporté les prix pour ses réalisations exceptionnelles en conception audio et en réalisation technique.

Voici la liste complète des gagnants:

MEILLEUR JEU DE L’ANNÉE

Contrôle

Échouement de la mort

Disque Elysium

Outer Wilds

Gagnant: Untitled Goose Game

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE EN ANIMATION

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Jours passés

Échouement de la mort

Devil May Cry 5

Gagnant: Luigi’s Mansion 3

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE EN DIRECTION ART

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Génie du béton

Gagnant: Contrôle

Échouement de la mort

Resident Evil 2

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE EN CARACTÈRES

Contrôle (Jess Faden)

Échouement de la mort (Cliff Unger)

Échouement de la mort (Sam Porter Bridges)

Jedi Star Wars: Fallen Order (Greez)

Gagnant: Untitled Goose Game (The Goose)

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE EN COMPOSITION MUSICALE

Lève-toi: une histoire simple

Gagnant: Contrôle

Erica

Golem

Mortal Kombat 11

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE DANS LA CONCEPTION AUDIO

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Gagnant: Death Stranding

Mortal Kombat 11

Resident Evil 2

Sayonara Wild Hearts

FAITS SAILLANTS RÉALISÉS DANS L’HISTOIRE

Contrôle

Gagnant: Disco Elysium

Outer Wilds

Raconter des mensonges

Les mondes extérieurs

RÉALISATION TECHNIQUE EXCEPTIONNELLE

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Génie du béton

Contrôle

Gagnant: Death Stranding

Metro Exodus

MEILLEUR JEU D’ACTION

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Gagnant: Contrôle

Devil May Cry 5

Gears 5

Sekiro: Shadows Die Twice

MEILLEUR JEU D’AVENTURE

Échouement de la mort

Luigi’s Mansion 3

Resident Evil 2

Gagnant: Star Wars Jedi: Fallen Order

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

MEILLEUR JEU DE FAMILLE

Une courte randonnée

Constructeurs de Dragon Quest 2

Ring Fit Adventure

Gagnant: Super Mario Maker 2

Le monde artisanal de Yoshi

MEILLEUR JEU DE COMBAT

Dead or Alive 6

Force de saut

Gagnant: Mortal Kombat 11

Samurai Shodown

MEILLEUR JEU DE COURSE

Crash Team Racing Nitro-Fueled

DiRT Rally 2.0

F1 2019

Gagnant: Mario Kart Tour

Essais en hausse

MEILLEUR JEU DE RÔLE

Disque Elysium

Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Kingdom Hearts III

Épée Pokémon & Bouclier Pokémon

Gagnant: The Outer Worlds

MEILLEUR JEU DE SPORT

Gagnant: FIFA 20

Madden NFL 20

MLB The Show 19

NBA 2k20

NHL 20

MEILLEUR JEU DE STRATÉGIE | SIMULATION

1800 ans

Gagnant: Fire Emblem: Three Houses

Oxygène non inclus

Tuer la flèche

Total War: Three Kingdoms

RÉALISATION TECHNIQUE EN RÉALITÉ IMMERSIVE

Courroux d’Asgard

Gagnant: Blood & Truth

Fouet au pistolet

Stormland

L’éveil de Westworld

MEILLEUR JEU DE RÉALITÉ IMMERSIVE

Courroux d’Asgard

Sang et vérité

Gagnant: Pistolet fouet

L’histoire curieuse des animaux volés

Trover sauve l’univers

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE DU JEU INDÉPENDANT

Une courte randonnée

Disque Elysium

Sayonara Wild Hearts

Gagnant: Untitled Goose Game

QU’EST-CE QUE LE GOLF?

MEILLEUR JEU PORTABLE

Call of Duty: Mobile

GRINDSTONE

Gagnant: Sayonara Wild Hearts

Ciel: les enfants de la lumière

QU’EST-CE QUE LE GOLF?

MEILLEUR JEU EN LIGNE

Gagnant: Apex Legends

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Destiny 2: Shadowkeep

Tetris 99

Wargroove

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE DANS LA CONCEPTION DE JEU

Gagnant: Baba is You

Disque Elysium

Outer Wilds

Sekiro: Shadows Die Twice

Tuez la flèche

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE DANS LA DIRECTION DU JEU

Une courte randonnée

Gagnant: Contrôle

Disque Elysium

Outer Wilds

Jeu d’oie sans titre

Que pensez-vous de la liste des lauréats des DICE Awards 2020? Que méritez-vous d’être les gagnants dans chaque catégorie? Dites-le nous dans les commentaires.

