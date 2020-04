Ni contrôle ni échec de la mort; quelques indies l’ont cassé aux BAFTA Awards

COVID-19 n’a pas réussi à arrêter les prix du jeu de la British Academy of Motion Picture and Television Arts (BAFTA). Grâce à cela, nous savons déjà qui les jeux qui ont dominé les BAFTA Game Awards 2020 et, à la surprise de beaucoup, n’étaient ni Control ni Death Stranding.

Ce que nous voulons dire, c’est que Outer Wilds et Disco Elysium ont été les jeux qui ont remporté le plus de récompenses aux BAFTA Game Awards. En fait, Outer Wilds a réussi à être couronné meilleur jeu de l’année; meilleure conception de jeu et meilleure propriété originale dans cette cérémonie de remise des prix. De son côté, Disco Elysium a remporté des prix grâce à sa narration et sa musique.

Il convient de mentionner que Control n’a remporté aucun prix lors de cette cérémonie. De son côté, Death Stranding n’a réussi qu’à remporter le prix du mérite technique.

Voici la liste complète des gagnants:

Meilleur jeu

Contrôle

Disque Elysium

Luigi’s Mansion 3

Gagnant: Outer Wilds

Sekiro: Shadows Die Twice

Jeu d’oie sans titre

Et enfin, celui que vous attendiez tous… Les nominés aux BAFTA pour le meilleur jeu sont:

🎮 Contrôle

🎮 Disque Elysium

Le manoir d’Ig Luigi 3

Uter Outer Wilds

K Sekiro: Les ombres meurent deux fois

🎮 Jeu d’oie sans titre # BAFTAGames pic.twitter.com/hT70eJp1xW

– Jeux BAFTA (@BAFTAGames) 3 mars 2020

Mérite artistique

Génie du béton

Contrôle

Échouement de la mort

Disque Elysium

Chevaliers et vélos

Gagnant: Sayonara Wild Hearts

Mérite audio

Gagnant: APE OUT

Call of Duty: Mnodern Warfare

Contrôle

Échouement de la mort

Star Wars Jedi: Fallen Order

Jeu d’oie sans titre

Jeu britannique

DiRT Rally 2.0

Voûte céleste

Chevaliers et vélos

Gagnant: Observation

Zoo de la planète

Total War: Three Kingdoms

Jeu au-delà du divertissement

Civilization VI: Gathering Storm

Échouement de la mort

Gagnant: Kind Worlds

La vie est étrange 2

Neo Cab

Ring Fit Adventure

Jeu évolutif

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Fortnite

No Man’s Sky Beyond

Gagnant: Path of Exile

Jeu multijoueur

Gagnant: Apex Legends

Borderlands 3

Call of Duty: Modern Warfare

Luigi’s Mansion 3

Tick ​​Tock: un conte pour deux

La division 2

Jeu de famille

Génie du béton

Chevaliers et vélos

Luigi’s Mansion 3

Gagnant: Untitled Goose Game

Vacation Simulator

Wattam

Premier match

APE OUT

Échouement de la mort

Gagnant: Elysium Disc

Katana zero

Chevaliers et vélos

Jardin collecteur

Conception du jeu

Baba c’est toi

Contrôle

Disque Elysium

Gagnant: Outer Wilds

Sekiro: Shadows Die Twice

Wattam

Innovation technique

A Plague Tale: Innocence

Call of Duty: Modern Warfare

Contrôle

Gagnant: Death Stranding

Métro Exodus

Sekiro: Shadows Die Twice

L’animation

Call of Duty: Modern Warfare

Contrôle

Échouement de la mort

Gagnant: Luigi’s Mansion 3

Sayonara Wild Hearts

Sekiro: Shadows Die Twice

Musique

Gagnant: Elysium Disc

Contrôle

Échouement de la mort

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Outer Wilds

Wattam

Narrative

Gagnant: Elysium Disc

Contrôle

La vie est étrange 2

Les mondes extérieurs

Outer Wilds

Star Wars Jedi: Fallen ORder

IP d’origine

Disque Elysium

Contrôle

Échouement de la mort

Baba c’est toi

Gagnant: Outer Wilds

Jeu d’oie sans titre

Performance du rôle principal

Laura Bailey, Kait Diaz (Gears 5)

Courtney Hope, Jesse Gaden (Contrôle)

Logan Marshall-Green, David (Raconter des mensonges)

Gamador: Gonzalo Martin, Sean Diaz (Life is Strange)

Barry Sloane, capitaine Price (Call of Duty: Modern Warfare)

Norman Reedus, Sam (Échouement de la mort)

Rôle de soutien

Ayisha Issa (Homme de Medan)

Gagnant: Martti Suosalo, Ahti le concierge (contrôle)

Sarah Bartholomew, Cassidy (Life is Strange 2)

Jolene Andersen, Karen Reynolds (Life is Strange 2)

Léa Seydoux, Fragile (Échouement de la mort)

Troy Baker, Higgs (Échouement de la mort)

Jeu mobile EE de l’année (choisi publiquement)

Assemblez avec soin

Gagnant: Call of Duty: Mobile

Téléphone de l’homme mort

Tour enchevêtrement

Pokemon go

Qu’est-ce que le golf?

Et que pensez-vous de la liste des gagnants? Qui méritait de gagner pour toi? Dites-le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à la BAFTA.

.