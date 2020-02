Ni le Strand Nendoroid n’est sauvé du transport de plusieurs kilos de colis

Good Smile Company continue de lancer des produits qui attirent l’attention des amateurs de jeux. Maintenant, il l’a fait avec un nouveau Nendoroid de Sam Porter Bridges, le protagoniste de Death Stranding. Ce chiffre est non seulement adorable, mais présente également l’une des stars du jeu de Hideo Kojima: le fardeau que les ponts doivent porter de mission en mission.

C’est une figure qui reflète correctement l’apparence de Sam Bridges, un personnage joué par Normal Reedus, mais avec un look chibi qui plaira sûrement à plus d’un. Cela dit, ce qui est peut-être le plus frappant, c’est que la figurine est accompagnée de nombreux accessoires. Parmi eux, il existe différents styles de cheveux; lunettes de soleil, un cryotobiote et même le capteur de terrain qui sert également à détecter les BT.

Cela dit, ce qui est le plus frappant et a donné de quoi parler, c’est que le Nendoroid comprend plusieurs packages. Pour être précis, il présente 21 porte-documents et packages que vous pouvez accueillir à l’arrière de Sam Bridges. De cette façon, l’adorable Nendoroid souffrira du même mal de dos que l’homologue du jeu vidéo a sûrement, eh bien, c’est si les personnages de collection le ressentent.

Voici des images de cette figure:

Si vous souhaitez avoir ce chiffre, sachez qu’il coûtera 8800 JPY (80 USD) et devrait être mis en vente en août. Dans le cas où cela semble très cher, sachez que Good Smile proposera également une version sans les accessoires qui vous coûtera la moitié.

Qu’avez-vous pensé de ce chiffre? Souhaitez-vous un produit similaire mais d’un autre personnage de Death Stranding? Dites-le nous dans les commentaires.

Death Stranding est maintenant disponible sur PlayStation 4 et arrivera sur PC dans le courant de l’été. Vous pouvez en savoir plus sur le projet Kojima Productions en cliquant ici

.