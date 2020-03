Niantic apporte une histoire de recherche spéciale payante à la journée communautaire Pokémon GO de mars

Dire Pokémon GO a été un succès financier pour toutes les parties concernées serait un euphémisme. Depuis son lancement en 2016, il s’est plutôt bien débrouillé, 2019 étant l’année la plus réussie du jeu à ce jour. Les dépenses des joueurs dans le jeu ont rapporté près de 900 millions de dollars aux fabricants de Niantic l’année dernière, stimulées par diverses nouvelles mises à jour et fonctionnalités à venir tout au long de l’année. Il semble que le développeur souhaite expérimenter davantage de nouvelles façons de monétiser le jeu à succès et sa dernière stratégie consiste à publier une histoire de recherche spéciale payante liée aux journées communautaires mensuelles du jeu.

Selon Pokémon.com, l’événement de la Journée communautaire de mars présentera une histoire de recherche supplémentaire exclusive pour le prix de 1 $ (ou l’équivalent dans votre monnaie locale). Voici le passage pertinent dans son intégralité:

Ce mois-ci, il y a aussi une nouvelle tournure à l’expérience de la Journée communautaire. Une histoire de recherche spéciale exclusive à la Journée de la communauté intitulée Investigating Illusions peut être débloquée dans votre jeu pour 1 $ USD (ou l’équivalent dans votre devise locale). Complétez-le pour gagner 13 000 Stardust, un Poffin, un Rocket Radar et d’autres récompenses. Restez à l’écoute lorsque les billets seront en ligne!

Les fonctionnalités normales des Community Days (un Pokémon en vedette qui apparaît en plus grand nombre sur une période de trois heures et peut être évolué pour obtenir un mouvement exclusif) restent inchangées, donc cela s’ajoute aux leurres de trois heures habituels et à 3x Catch XP bonus.

Niantic a récemment expérimenté d’autres fonctionnalités telles que les heures hebdomadaires Spotlight et les heures bonus mystère, mais maintenant, il cherche à puiser dans la foule extrêmement populaire de la journée de la communauté. Il reste à voir s’il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité mensuelle ou d’une expérience unique, mais la société n’a besoin que d’un petit pourcentage des hordes que nous voyons errer dans les rues et les parcs près de chez nous chaque mois pour jeter un dollar pour voir un retour très soigné en effet.

Participerez-vous à cette histoire exclusive de recherche spéciale lors de la prochaine journée communautaire Pokémon GO? Faites-nous savoir vos pensées ci-dessous.

