Niantic forcé de désactiver les contributions PokéStop et Gym de Pokémon GO en raison d'une "réponse écrasante"

En octobre, Niantic a annoncé qu'il déploierait l'outil Wayfarer pour améliorer l'expérience globale fournie par ses jeux de réalité augmentée. Cela comprenait la prise en charge du titre populaire pour mobile, Pokémon GO.

Il a été lancé il y a quelques jours, mais en raison de la réponse écrasante de la base de joueurs, Niantic a maintenant dû désactiver temporairement les contributions PokéStop et Gym. Voici l'annonce complète, via Twitter:

Les formateurs, en raison d'une réponse écrasante, nous désactivons les contributions PokéStop et Gym pour éviter les problèmes de stabilité. Nous vous fournirons une mise à jour lorsqu'elle sera de nouveau disponible, merci de votre compréhension. https://t.co/8ssOKcnE83— Support Niantic (@NianticHelp) 26 décembre 2019

Si vous n'êtes pas familier avec l'outil 'Niantic Wayfarer', il permet aux joueurs (Wayfinders) de nommer et d'examiner de nouveaux points d'intérêt dans le jeu. Le but, comme expliqué précédemment, est «d'inspirer les autres à découvrir de nouveaux lieux et choses» et «de mettre en valeur les qualités positives et uniques d'un lieu ou d'une communauté» – comme les musées, les installations artistiques aux repères historiques.

Cela signifie également que les Wayspots ne seront pas placés dans des endroits dangereux, des propriétés privées ou des terrains d'écoles. Le système de notation (voir la vidéo ci-dessus) permet aux Wayfinders d'examiner les points d'intérêt et de décider s'ils doivent être ajoutés ou non à un jeu Niantic. Ces soumissions sont accessibles aux joueurs ayant atteint le niveau 40.

On ne sait pas exactement quand Niantic prévoit de relancer les contributions de PokéStop et Gym, mais quand il le fera, il fournira une mise à jour via ses canaux sociaux. Pour lire les directives complètes sur les contributions, rendez-vous sur le site officiel de Niantic.

Aviez-vous hâte d'utiliser ce nouvel outil? Laissez un commentaire ci-dessous.

