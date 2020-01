Niantic partage une histoire sur un joueur Pokémon GO qui fait chaud au cœur

Pokémon GO est un phénomène. Il s’agit de l’un des titres mobiles les plus rentables des dix dernières années. Les gens qui n’ont jamais entendu parler de Pokémon ont téléchargé le jeu et se sont aventurés hors de chez eux pour les attraper tous. Cependant, l’histoire suivante du développeur Niantic est celle d’un fan de Pokémon britannique qui aime la série depuis sa création. Son nom est Tommy et son expérience avec Pokémon GO a changé la vie.

Cette anecdote qui change la vie est une déchirure

Découvrez l’histoire de Tommy ci-dessous:

Inspirant.

Tommy a eu une enfance isolée. Il a pris du poids et a voulu faire un changement sain dans son style de vie. Faire des promenades quotidiennes avec Pokémon GO l’a aidé non seulement à perdre du poids, mais aussi à se connecter avec d’autres joueurs et à nouer des amitiés. Maintenant, Tommy est plus sociable et beaucoup plus heureux avec lui-même.

Que vous soyez plutôt un fan de Pokémon traditionnel ou un partisan de GO, je pense qu’il est prudent de dire que la dépendance de ce dernier à l’exercice et au plein air peut avoir un impact positif sur sa vie. Cela a été le cas pour Tommy, et je suis heureux que Niantic ait pris le temps de documenter son voyage. C’est agréable d’avoir de temps en temps une histoire de bien-être qui change la vie.

Amateurs, le compte de Tommy qui a changé votre vie a-t-il changé votre opinion sur Pokémon GO? N’est-ce pas cool de voir comment il dit qu’il a “perdu 10 pierres?”

