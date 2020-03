Niantic permet aux joueurs de Pokémon GO de jouer facilement depuis leur domicile

Nous sommes actuellement dans une situation délicate avec toute la question des coronavirus. Le monde des jeux vidéo n’est pas sans lui, comme on a pu le voir avec l’annulation de l’E3. Pokémon GO est une application qui pourrait être plus décevante à l’époque où nous vivons étant donné son statut de jeu d’exploration de Pokémon dans le monde réel. Niantic est conscient du risque que la chasse aux Pokémon puisse poser de nos jours, donc a mis entre les mains des joueurs une série de mesures pour qu’ils puissent jouer à domicile.

La première mesure indique clairement qu’il faut éviter de quitter la maison si ce n’est pas nécessaire: La journée communautaire du 15 mars a été annulée, avec Abra. La date à laquelle l’événement aura lieu sera annoncée ultérieurement. Aussi le nombre de kilomètres nécessaires pour ouvrir les œufs a été réduit de moitié, Pokeparadas offrira des cadeaux plus fréquemment et il a élargi les écosystèmes de Pokémon afin qu’ils aient un taux d’apparition plus élevé. Enfin, de Niantic, ils offrent une remise de 99% sur le pack d’encens, de sorte que pour une seule monnaie du jeu on peut obtenir 30 encens. Bien sûr, cette offre ne peut être achetée qu’une seule fois. Nous vous proposons aussi quelque chose que vous pouvez faire depuis chez vous, c’est d’essayer d’obtenir autant de Meltan que possible et de transférer votre Pokémon du mobile vers le Pokémon Sword and Shield.

Que pensez-vous de ces mesures que Niantic a prises pour encourager les joueurs de Pokémon GO à jouer depuis chez eux et à ne pas sortir dans la rue à cause du jeu? Pour l’instant, la recherche spéciale de Genesect n’a pas été annulée car “les joueurs peuvent la terminer individuellement”, mais ce qui a été dit, ne quittez pas la maison si ce n’est pas nécessaire. À plus!

