Nicalis publie l’édition Switch physique de Redout le 27 mars, pré-commandez maintenant

Si vous cherchez une solution rapide sur le Switch, un jeu mérite d’être vérifié est Redout. C’est une expérience de course futuriste de faible intensité à haute intensité qui est similaire mais différente de jeux comme FAST RMX, Anéantir et même le F-Zero séries.

Dans les dernières nouvelles, l’éditeur de Redout, Nicalis, a annoncé qu’une édition physique serait publiée le 27 mars de cette année pour 39,99 $ US. Les fans qui précommanderont Redout sur la boutique en ligne Nicalis auront également la chance de marquer l’un des 1 000 premiers exemplaires du jeu fournis avec une bande sonore de mini CD.

Le titre développé par 34BigThings comprend 28 véhicules personnalisables, 11 types d’événements (avec plus de 100 au total) et 60 cours dans 12 lieux futuristes. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu dans notre revue Nintendo Life.

Allez-vous ajouter ce coureur à votre collection?

.