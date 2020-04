NieR Re[in]Carnation est plus beau que vous ne le pensez dans son premier gameplay

Square Enix a déjà fait plusieurs annonces pour célébrer le 10e anniversaire de NieR. L’un d’eux a été la révélation de NieR Re[in]Carnation, un nouveau projet Yoko Taro en cours de développement pour les appareils iOS et Android.

Le jeu mobile a été présenté avec un teaser qui ne nous a montré que divers emplacements de NieR Re[in]Carnation, donc Square Enix n’a présenté aucun gameplay ni les protagonistes de cet épisode. Cela a changé aujourd’hui, car il a publié une nouvelle vidéo du projet.

Voici à quoi ressemble NieR Re[in]Carnation, le nouveau jeu Yoko Taro

La bande-annonce nous montre une fille et une étrange créature qui apparemment seront les personnages principaux du jeu. Les deux marchent dans un cadre attrayant jusqu’à ce qu’ils atteignent un endroit mystérieux. En outre, la bande-annonce montre un peu de l’interface de jeu.

Plusieurs créatifs en charge du projet, tels que Yosuke Saito, Daichi Matsukawa et Yoko Taro lui-même, ont affirmé que le jeu sera si beau que les joueurs penseront qu’il ne s’agit pas d’un titre mobile.

D’un autre côté, les créatifs ont souligné que l’emplacement indiqué dans le gameplay fait partie de l’histoire principale. Un autre détail intéressant est que le jeu aura des mécanismes qui simulent les machines à gaz, ce qui implique qu’il y aura des microtransactions. Voici la bande-annonce:

NieR Re[in]L’œillet sera joué avec des commandes tactiles, mais devrait recevoir un soutien pour les commandes externes. Les responsables du projet n’ont pas révélé les détails de son lancement, mais ont promis que plus d’informations à ce sujet suivraient bientôt.

Au cas où vous ne vous souvenez pas, NieR Re[in]Carnation est en charge du studio Applibot, tandis que CyDesignation sera en charge de la conception des personnages.

Au cas où vous l’auriez manqué: NieR Replicant arrive sur PS4, Xbox One et PC

NieR Re[in]Carnation est en développement pour les appareils iOS et Android. Visitez cette page pour en savoir plus sur le jeu mobile et la franchise.

Source

