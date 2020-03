NieR Replicant aura une nouvelle version pour PS4, Xbox One et PC

Ce que beaucoup attendaient: Square Enix a confirmé que NieR Replicant, le jeu réalisé par Yoko Taro pour PlayStation 3, aurait une nouvelle version. Son nom est NieR Replicant ver. 1.22474487139 … et sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

Selon l’annonce officielle, NieR Replicant ver. 1.22474487139 … ne sera ni un remaster ni un remake. Ses développeurs disent que c’est une version mise à jour du jeu qui est la responsabilité de Toylogic et Takahisa Taura, développeur de PlatinumGames qui était l’un des principaux concepteurs de NieR: Automata.

Mais quelles sont les différences auxquelles les joueurs peuvent s’attendre? Selon les informations officielles, il s’agira d’une version avec voix réenregistrée; nouveaux personnages; une bande sonore améliorée et il y a de fortes chances qu’elle ait aussi de nouvelles fins. On dit que cette expérience est fraîche même pour ceux qui ont essayé le jus d’origine.

Vous pouvez regarder le teaser NieR Replicant voir 1.22474487139 ci-dessous:

Mais quand pouvons-nous mettre la main sur NieR Replicant voir. 1.22474487139 …? Pour le moment, cette nouvelle version du jeu n’a pas de date de sortie. Cela dit, Square Enix s’attend à ce qu’il arrive au cours du 10e anniversaire de NieR Replicant.

Qu’est-ce que NieR: Replicant?

Si vous n’avez jamais entendu parler de NieR: Replicant, nous vous dirons qu’il s’agit d’une version alternative de NieR: Gestalt, qui a fait ses débuts au Japon en exclusivité sur PlayStation 3.

C’est une expérience qui suit pratiquement la même ligne que l’original, mais avec une différence importante: à Gestalt, nous suivons l’histoire du père Nier, à la recherche de sa fille Yonah. Pour sa part, chez Replicant, nous prenons le contrôle de frère Nier, qui cherche sa sœur, Yonah.

Bien que la principale différence réside dans le changement de protagoniste, la réalité est qu’il y a aussi quelques petits changements dans le script. Il s’agit de refléter la dynamique qui existe entre Yonah et les différents membres de sa famille. Cela dit, l’histoire globale reste la même.

Et qu’avez-vous pensé de la révélation de ce projet? Êtes-vous excité pour NieR Replicant ver. 1.22474487139 …? Dites-le nous dans les commentaires.

NieR Replicant ver. 1.22474487139 … est en route vers PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur cette franchise en cliquant ici.

