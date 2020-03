Nier Replicant est «mis à niveau» pour PS4, Xbox One et PC

Image: Square Enix

Square Enix a annoncé plus tôt dans la journée qu’une version mise à niveau de Nier Replicant se dirigeait vers Xbox One, PS4 et PC.

Cette année marque le 10e anniversaire du RPG d’action et lors d’une diffusion en direct célébrant cette étape importante, il a été annoncé que le développeur Toylogic aidera à apporter le jeu aux systèmes modernes et aux PC. Platinum Games ne sera pas directement impliqué.

Cette nouvelle version mise à jour de Nier Replicant comprendra de la nouvelle musique, des remakes d’anciennes chansons et d’autres nouveaux personnages. Square Enix n’a pas dit quand s’attendre à cette nouvelle version du jeu ou à toutes les nouvelles modifications et améliorations, bien que j’espère que nous en apprendrons plus au cours des prochains mois.

Un autre jeu Nier a été annoncé plus tôt dans la journée, aux côtés de l’actualité de Replicant. Nier Reincarnation arrive sur les appareils mobiles et sera également un RPG en quelque sorte, bien que Square Enix nous ait donné encore moins d’informations sur ce jeu. Un petit teaser a été publié et il a été annoncé que le jeu était développé par Applibot.

Aucune date de sortie n’a été donnée non plus pour Reincarnation.

