Nier se remasterise pour PC, PS4 et Xbox One

Par Emily Gera,

Dimanche 29 mars 2020 16:57 GMT

Square Enix célèbre les 10 ans de Nier avec la sortie d’une version remasterisée pour PC, PS4 et Xbox One.

Nier Replicant ver. 1.22474487139, comme on l’appellera, sera lancé sur PlayStation 4, PC via Steam et Xbox One.

Nier Replicant n’était à l’origine sorti qu’au Japon pour PS3. En Occident, les joueurs ont obtenu une version appelée Nier Gestalt – qui est également arrivée au Japon sur Xbox 360. Les jeux différaient par leur protagoniste: un homme plus âgé dans le cas de Gestalt et un homme plus jeune dans Replicant.

La version remasterisée comprendra de nouveaux travaux vocaux, de la musique réenregistrée et de nouveaux morceaux du compositeur Keiicher Okabe, ainsi que de nouveaux personnages et éventuellement de nouvelles fins.

“NieR Replicant ver.1.22474487139 …, une version améliorée de l’original, est maintenant en développement pour PS4, Xbox One et Steam!” a déclaré le développeur via le compte Twitter officiel de Nier. “Entrez dans un monde apocalyptique en incarnant un frère dans une quête pour guérir sa sœur d’une maladie mortelle dans ce RPG d’action unique.”

#NieR Replicant ver.1.22474487139…, une version améliorée de l’original, est maintenant en développement pour # PS4, #Xbox One et #Steam!

Entrez dans un monde apocalyptique en incarnant un frère dans une quête pour guérir sa sœur d’une maladie mortelle dans ce RPG d’action unique. pic.twitter.com/aKkebNjfI3

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

– Série NieR (@NieRGame) 29 mars 2020

En plus du remasterisateur Nier Replicant, Square Enix a également révélé qu’il apportera Nier Reincarnation aux appareils iOS et Android.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.