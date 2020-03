Nightdive Studios sort un remaster de Blade Runner

Nightdive Studios s’est associé à Alcon Entertainment pour un remasterisation du jeu Blade Runner de 1997.

Comme rapporté par The Hollywood Reporter, le titre original – basé sur le film de Ridley Scott – était un titre d’action-aventure pointer-cliquer pour PC – il est sorti en 1997.

Malgré la perte du code d’origine du jeu, Nightdive a procédé à une ingénierie inverse du code.

“Il est vrai que le code source original de Blade Runner a été perdu”, a déclaré Larry Kuperman, responsable du développement commercial de Nightdive.

“Nous avons minutieusement procédé à la rétro-ingénierie du code, en l’important dans notre propre moteur KEX, un outil puissant qui nous permet de créer des ports de console de titres classiques, même dans des situations assez difficiles.”

La société utilisera son moteur KEX pour donner au jeu une “restauration soignée et premium”.

“Blade Runner est toujours un accomplissement à couper le souffle à tous les niveaux, donc pendant que nous utilisons KEX pour améliorer les graphismes et élever respectueusement l’expérience de jeu d’une manière que vous n’avez jamais vue auparavant, nous préservons toujours la vision et le gameplay de Westwood. dans toute sa splendeur “, a déclaré le PDG de Nightdive, Stephen Kick.

“Bien que vous puissiez profiter des avantages de jouer au jeu sur du matériel moderne, le jeu ne devrait pas ressembler à ce qu’il était, mais aussi glorieux que vous vous en souvenez.”

Blade Runner: Enhanced Edition sortira sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch plus tard cette année.