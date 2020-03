Nightmare of the Wolf est animé parce qu’il y a des choses “que vous ne pouvez pas faire en live-action”

Selon le scénariste de la série The Witcher, Beau DeMayo, les producteurs de The Witcher: Nightmare of the Wolf ont emprunté la voie animée avec le film pour une bonne raison.

The Witcher: Nightmare of the Wolf, une préquelle de la série The Witcher Netflix, est en cours de développement par l’équipe qui nous a apporté la série en direct. Selon l’écrivain Beau DeMayo, l’équipe a choisi la voie de l’animation au lieu de l’action en direct parce qu’il y avait certains aspects qu’elle voulait inclure qui ne pouvaient être accomplis que par l’animation.

«Je savais quand [showrummer Lauren S. Hissrich] est venu et m’a demandé de l’écrire, ce que nous pouvions faire en animation que vous ne pouvez pas faire en live-action », a déclaré DeMayo à Comicbook.com.

«Il y a des choses que vous pouvez animer sous une forme animée qui auront l’air si incroyables, si badass, que si vous le faisiez en action, en live-action, ça va juste avoir l’air maladroit ou ça va juste s’enregistrer comme un peu faux à l’œil humain.

«Et le script lui-même, il y a certaines choses dont il profite, en termes d’animation, que seule l’animation peut faire. Je pense que c’est la chose la plus excitante que j’attends que les fans voient. Est-ce que, quand vous voyez l’anime, ce n’est pas seulement les événements, c’est ce que Studio Mir a été capable de réaliser. »

DeMayo a poursuivi en disant que l’histoire n’aurait pas pu être racontée en direct “de quelque manière que ce soit, sous une forme ou sous une forme” sans imposer un “fardeau incroyable” à la production.

Une date de diffusion pour The Witcher: Nightmare of the Wolf n’a pas été annoncée, mais elle est attendue cette année.

Il suit l’histoire de Vesemir, qui sera une belle introduction pour les personnes qui ne connaissent pas le mentor de Geralt Witcher avant The Witcher Season Two qui présente le personnage joué par l’acteur Kim Bodnia.

La deuxième saison de la série The Witcher Netflix devrait être diffusée en 2021.