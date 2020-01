Nightmare of the Wolf est un film d’animation en préparation chez Netflix

Par Stephany Nunneley,

Mercredi 22 janvier 2020 19:49 GMT

On dirait que nous avons plus de The Witcher à espérer.

Rumeurs d’un film d’animation basé sur Le sorceleur a récemment fait surface et Netflix a confirmé la nouvelle.

Selon le réseau de streaming, le film d’animation «nous ramènera à une nouvelle menace» face au continent.

The Witcher: Nightmare of the Wolf est développé par l’équipe qui nous a apporté la série en direct – Lauren S. Hissrich et Beau DeMayo – et est géré par Studio Mir (Legend of Korra).

Aucune date de diffusion ou veuve n’a été fournie.

Les rumeurs sont vraies, une nouvelle histoire de Witcher est en préparation! Le film d’anime, The Witcher: Nightmare of the Wolf, nous ramènera à une nouvelle menace face au continent. Présenté par l’équipe Witcher @LHissrich et @BeauDeMayo, et Studio Mir le studio derrière Legend of Korra.

La série en direct est un succès, selon l’entreprise. Il a été renouvelé pour une deuxième saison avant d’être diffusé et est en passe d’être le plus grand début de série de Netflix.

